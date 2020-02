Chicago Maïs, blé et soja profitent d'un rebond technique

• AFP

Les prix du maïs, du blé et du soja cotés à Chicago sont montés mardi à la faveur d'un rebond technique après plusieurs séances en demi-teinte et d'une légère baisse des craintes relatives au nouveau coronavirus.

Les cours des deux céréales et de l'oléagineux ont été affectés depuis fin janvier par les inquiétudes liées à la propagation de l'épidémie de pneumonie virale apparue en Chine, dont le bilan est monté mardi à 425 morts en Chine continentale. Les producteurs américains craignent notamment que le virus ne perturbe les commandes de produits agricoles auxquelles Pékin s'est engagée dans l'accord commercial préliminaire signé avec Washington le mois dernier. Le conseiller économique de la Maison Blanche Larry Kudlow a confirmé mardi que l'épidémie allait retarder ces achats massifs.

Mais selon Ami Heesch de CHS Hedging, « il semblerait que la situation actuelle du virus en Chine n'affecte pas l'économie du pays autant que ce qui était redouté la semaine dernière. » Les Bourses de Chine continentale ont d'ailleurs nettement rebondi mardi après un net plongeon la veille. À Wall Street, les principaux indices s'apprêtaient également à terminer en forte hausse.

Selon Mme Heesch, les gains du soja ont toutefois été limités par des prévisions de cultures importantes au Brésil et en Argentine, deux gros pays producteurs.

Les acteurs du marché commençaient par ailleurs à se préparer à la publication, mardi prochain, d'un important rapport mensuel du ministère américain de l'agriculture (USDA) sur l'offre et la demande de produits agricoles.

Lors de la dernière publication, l'USDA avait relevé ses prévisions sur la production de maïs et de soja, mais abaissé ses prévisions sur les stocks de fin de campagne de maïs. Le ministère avait également estimé que les agriculteurs américains avaient semé plus de blé d'hiver que l'an dernier.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mars, le plus échangé, a terminé mardi à 3,8225 dollars, contre 3,7875 dollars à la précédente clôture (+ 0,92 %). Le boisseau de blé pour livraison en mars, également le plus actif, a fini à 5,5725 dollars, contre 5,5550 dollars lundi (+ 0,32 %). Le boisseau de soja pour livraison en mars, le plus échangé, a terminé à 8,7950 dollars, contre 8,7770 dollars la veille à la clôture (+ 0,29 %).

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net