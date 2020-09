L'info marché du jour Maïs : récolte mondiale décevante mais meilleure qu'en 2019 !

Malgré une réduction des prévisions du Conseil international des céréales de - 6 Mt, la production mondiale de maïs en 2020 serait supérieure à l'an dernier.

Baisse des perspectives de récolte aux États-Unis, en Chine et en Europe : pas étonnant que le Conseil international des céréales (Cic) ait réduit de - 6 Mt ses estimations de production mondiale de maïs pour 2020. Mais avec 1 121 Mt attendues, la collecte reste cependant nettement au-dessus de celle de l'année passée !

Selon l'empire du Milieu pourtant, le potentiel du pays en maïs serait satisfaisant alors que la mousson a inondé de nombreuses cultures. Plus de détails dans l'info marché du jour du 24/09/20

Les ventes US de la céréale sur le marché international ont toutefois grimpé à 2,1 Mt la semaine dernière, un chiffre bien plus élevé que les anticipations des opérateurs. La majorité de ce volume a pris la direction de l'Asie (566 kt vers la Chine et 345 kt vers le Japon), où la demande est soutenue.

