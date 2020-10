Chicago Maïs et soja en forte hausse après un rapport américain

Les cours du maïs et du soja ont terminé en forte hausse à Chicago vendredi, à la suite d'un rapport américain montrant des stocks moins prolifiques que prévu tandis que le blé est resté un peu en retrait.

L'USDA a publié vendredi son rapport mensuel sur la demande et les prévisions mondiales de récolte (Wasde), très attendu par les courtiers révélant des stocks de soja notamment plus faibles qu'anticipé. Le cours du soja qui a pris 1,48 % est grimpé à son plus haut niveau depuis mars 2018.

Les stocks de soja attendus aux États-Unis sont estimés à 7,9 millions de tonnes selon le rapport d'octobre, alors qu'en septembre, il était évalué à 12,52 millions de tonnes, a souligné Gautier le Molgat, analyste à Agritel, après la parution du rapport.

« C'est la confirmation d'un retour à des hypothèses d'exportations qui reviennent au-dessus de celles de 2018 », lorsque le gel commercial entre les États-Unis et la Chine a commencé, a souligné l'analyste.

Les cours du maïs et du soja ont aussi monté car il y a eu aussi « une réduction des superficies » consacrées à ces céréales. « Même si au premier abord les rendements sont meilleurs, cette coupe dans les superficies et la hausse de la demande à l'exportation ont soutenu le cours », a noté pour sa part Jason Britt de Central State Commodities.

Repli du blé

Au plus haut depuis cinq ans en début de semaine, le cours du blé qui avait subi des prises de bénéfices jeudi s'est légèrement replié.

Le ministère américain de l'agriculture a réévalué à la hausse les perspectives de production de blé russe, à 83 millions de tonnes pour 2020, contre 78 Mt estimé en septembre.

L'estimation pour l'exportation de blé par la Russie cette année a été relevée aussi à 39 millions de tonnes contre 34 Mt l'an passé.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en décembre, le plus actif, a terminé à 5,9225 dollars, en retrait de 0,50 % par rapport aux 5,9525 dollars de jeudi. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre, le plus échangé, a progressé de 1,93 % à 3,9450 dollars contre 3,8700 dollars jeudi. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en novembre, le plus échangé, a grimpé de 1,48 % à 10,6550 dollars contre 10,5000 dollars la veille.

