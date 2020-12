L'info marché du jour Moscou prévoit une récolte de céréales proche du record de 2017

• AFP

La Russie prévoit une récolte de céréales 2020 dépassant les 131 millions de tonnes, approchant du niveau historique atteint il y a trois ans, a déclaré mercredi le ministre russe de l'agriculture.

« En poids net, nous dépasserons 131 millions de tonnes. Ainsi, nous pouvons dire avec confiance qu'en 2020, nos agriculteurs ont fourni l'une des récoltes les plus importantes de l'histoire récente », a déclaré le ministre Dmitri Patrouchev lors d'une réunion des membres du gouvernement avec le président Vladimir Poutine, en vidéo-conférence et retransmise à la télévision russe.

Le ministre n'a pas avancé de chiffres pour le blé en particulier. Il a précisé que « les travaux d'automne sur le terrain » étaient « terminés » et que « les céréales ont été presque complètement battues ».

Sans préciser le volume d'exportations prévues pour l'année, le ministre a indiqué qu'à ce jour, la Russie a exporté 26,5 milliards de dollars de produits agricoles et prévoyait de « franchir la barre des 28 milliards de dollars » pour l'année.

La Russie est le premier exportateur mondial de blé et l'un des principaux producteurs et exportateurs de céréales au monde.

En 2017, la Russie avait battu un record datant de l'Union soviétique avec 135,5 millions de tonnes de céréales, dont 86 millions de tonnes de blé. La récolte avait piqué du nez en 2018 (112,9 millions de tonnes) avant de remonter à 121,2 millions de tonnes en 2019. Si les chiffres avancés pour cette année sont confirmés, il s'agirait du deuxième record depuis la fin de l'URSS, après celui de 2017.

Cette année, la Russie avait décidé début avril de limiter ses exportations de céréales à sept millions de tonnes jusqu'au 30 juin, afin de préserver le marché national en temps de pandémie. Fin avril, ce quota ayant été épuisé, les exportations de plusieurs variétés de céréales (blé, seigle, orge et maïs) ont été suspendues jusqu'à début juillet. Ce geste, davantage symbolique que mû par la nécessité, la Russie produisant bien plus qu'elle ne consomme, avait provoqué les critiques d'organisations multilatérales telles que la FAO, l'OMC et l'OMS, qui craignaient que ces restrictions par temps de pandémie ne créent des pénuries alimentaires.

