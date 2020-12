L'info marché du jour En Russie comme en Australie : l'année des records en blé ?

Le blé cumule presque tous les records en 2020/21 avec une production en Australie, une récolte, un rendement et des exportations en Russie, proches des plus haut niveaux jamais atteints !

Plus la moisson en Australie avance et plus elle laisse augurer une production de blé pléthorique, très légèrement inférieure au record de 2016 qu'elle pourrait même peut-être dépasser ! Le Bureau australien à l'agriculture Abares vient en effet d'augmenter ses prévisions à 31,2 Mt, soit 600 kt de moins seulement qu'il y a quatre ans. Le pays réaliserait alors la seconde meilleure récolte de blé de son histoire.

En Russie, ce sont les exportations qui atteignent des sommets, grâce à des prix compétitifs. L'Égypte a d'ailleurs acheté 285 kt de blé russe ces derniers jours, au détriment de l'origine France qui, heureusement, a trouvé des débouchés en Chine et Algérie. L'analyste SovEcon a ajouté 1 Mt à ses estimations, d'où un total prévisionnel de 40,8 Mt pour 2020/2021, contre le chiffre historique de 40,9 Mt en 2017. En outre, le gouvernement russe souhaiterait relever de 2,5 Mt son quota d'export de février à fin juin, à 17,5 Mt.

