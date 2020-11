L'info marché du jour Blé : rendement record en Russie pour la 2e fois de son histoire !

En 2020, la Russie pourrait récolter plus de 3 t/ha de blé, un rendement qu'elle n'a dépassé qu'une année !

Le rendement du blé russe pourrait bien excéder, cette année, le chiffre record de 3 t/ha, prévoit Agritel. Une prouesse que le pays n'a réalisé qu'une seule fois ! Et à fin octobre, où 99,5 % des parcelles ont été récoltées, elle devient de plus en plus probable.

De plus, le spécialiste des marchés agricoles estime maintenant que la Russie collecterait 87,5 Mt de la céréale en 2020 en poids bunker, soit 300 000 t de plus que ses précédentes estimations au 20 du mois, et 4,5 Mt au-dessus des prévisions des analystes russes Ikar et RusAgroTrans et de l'USDA. Ainsi, cette campagne, la collecte dépasserait d'un million de tonnes la récolte pléthorique de 2017 !

