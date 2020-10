L'info marché du jour + 10 Mt de blé produites par la Russie en 2020 comparé à l'an dernier !

SovEcon vient d'augmenter encore d'un peu plus de 1 Mt ses estimations de production de blé russe pour 2020. La récolte dépasserait donc de 10 Mt celle de l'année passée et serait inférieure de seulement 1,6 Mt au record de 2017.

Après l'augmentation successive des prévisions de récolte de blé russe pour 2020, autour de 83 Mt, par Ikar, RusAgroTrans et l'USDA, l'analyste SovEcon table désormais sur 84,4 Mt, soit 10 Mt de plus qu'il y a un an ! Et aussi 1,6 Mt de moins seulement que la production pléthorique de 2017 !

Des estimations qui se précisent de plus en plus alors que la moisson est quasiment terminée. Il ne reste en effet que 2 % des surfaces à collecter selon Agritel qui estime que les agriculteurs ont déjà récolté 87,2 Mt de blé en poids bunker, « avec un rendement moyen toujours affiché au-delà des 3 t/ha ».

Enfin de la pluie !

D'après le cabinet spécialisé dans les marchés agricoles également, 22 Mt d’orge ont été pour l'instant moissonnées en Russie et 4 % des cultures sont encore sur pied. En maïs, « près de 60 % des champs sont désormais battus avec déjà 8,2 Mt engrangées ». Quant aux collectes de tournesol et de soja, elles sont réalisées à 84 et 65 % respectivement.

À noter enfin : l'arrivée tant attendue de pluies significatives et la remontée des températures sont propices à l'avancée des travaux, en particulier des semis d'automne.

