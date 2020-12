L'info marché du jour Vers une production de blé russe moins bonne en 2021 qu'en 2020 ?

La prochaine moisson est encore loin mais déjà la Russie anticipe une récolte inférieure à 2020, de 6 Mt ! Il faut dire que cette année le pays, en collectant 84 Mt, a presque atteint son record de 2017, 86 Mt.

Une production de blé de 2 Mt seulement sous son record de 2017 − 86 Mt − et un rendement également au plus haut niveau pour la 2e fois de son histoire : la Russie risque de ne pas renouveler ce double exploit pour la moisson 2021. Celle-ci ne débute que dans 7-8 mois mais le cabinet Ikar prévoit une collecte autour de 78 Mt, inférieure de 6 Mt à cette campagne et de 8 Mt à n-3. En cause : des conditions climatiques pénalisantes pour les semis et le démarrage des cultures.

À noter en maïs : Une première depuis presque 30 ans !

Le rendement moyen russe pourrait excéder celui réalisé en Ukraine.

Une météo favorable au blé français

En France au contraire, la météo est bien plus favorable que l'an dernier et les surfaces semées pourraient être bien supérieures à celles moissonnées en 2020. Les chantiers sont presque terminés pour toutes les céréales d'automne et 96 % des blés sont dans un état "bon à excellent" selon FranceAgriMer. Il y a un an à la même période, ce chiffre n'était que de 75 %. Ainsi, la France devrait obtenir de meilleurs résultats en 2021 que les années précédentes, au moins dans la moyenne.

Du côté de l'Argentine, la récolte de blé progresse rapidement : la Bourse de commerce de Buenos Aires annonce près d’un tiers des surfaces déjà collectées. Néanmoins, les rendements ne sont pas au rendez-vous à cause de la sécheresse persistante.

