Paroles de lecteurs Sécurité alimentaire : les paysans, « soldats en 1ère ligne, sans solde » !

Céline Clément Terre-net Média

Selon Sébastien Abis, directeur du Club Demeter, les agriculteurs français sont les « soldats » de la « bataille » pour la sécurité alimentaire mondiale. Et ils sont « en 1ère ligne » dans la « guerre » commerciale que se livrent les différents pays sur les marchés agricoles internationaux. Or, selon les lecteurs de Terre-net, trop « meurent au combat », « sans solde » et pas « au champ d'honneur » !

