Chicago Pluies et prises de bénéfices plombent maïs et soja

Maïs et soja ont reculé lundi avec l'arrivée d'un temps plus favorable aux cultures en Amérique du Sud, ainsi que sur des prises de bénéfices.

Des averses sont tombées en fin de semaine dernière dans le nord-ouest de l'Argentine ainsi que dans le sud du Brésil après plusieurs semaines de temps sec qui avait fini par faire craindre pour la production agricole de ces deux gros exportateurs de soja et de maïs.

D'autres pluies étaient attendues cette semaine, selon le service de météorologie nationale argentin SMN. Cette amélioration « alimente le scénario selon lequel ils vont avoir des rendements records », a expliqué Alan Brugler, du cabinet de recherche Brugler Marketing & Management.

Pour l'analyste, maïs et soja se sont aussi heurtés à des seuils techniques vendredi, sans parvenir à les franchir, ce qui a contribué à la baisse de lundi. Après un sommet de deux semaines à 12,7650 dollars le boisseau vendredi, le soja faisait aussi l'objet de prises de bénéfices.

« Le marché fait une petite pause après les prix élevés (de la semaine dernière), en particulier sur le soja », a commenté Steve Freed, d'ADM Investor Services, dans une vidéo.

Le rapport hebdomadaire des inspections avant exportation du ministère américain de l'Agriculture (USDA) a un peu plus appuyé la baisse du soja, avec des exportations en baisse de 26 % par rapport à la semaine précédente.

Le même rapport a montré l'accélération des exportations de maïs en direction de la Chine. « Peut-être qu'ils vont avoir besoin d'un peu plus » de quantité provenant des Etats-Unis, a avancé Alan Brugler.

Quant au blé, il poursuivait son rebond après la surprise, jeudi, du rapport Wasde de l'USDA, qui a montré une augmentation marquée des stocks mondiaux ainsi qu'une révision à la hausse de la production de la céréale pour 2021/22.

« Depuis Thanksgiving (le 25 novembre), il y a eu de grosses ventes et on a perdu jusqu'à 90 cents sur certains contrats » à terme, a rappelé Alan Brugler, « et maintenant, vous avez des achats à bon compte des fonds et des utilisateurs finaux. »

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en mars 2022 a gagné 0,44% à 7,8875 dollars contre 7,8525 dollars vendredi.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mars a abandonné 0,84% à 5,8500 dollars contre 5,9000 dollars la veille.

Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en janvier a lâché 1,87% à 12,4400 dollars contre 12,6775 dollars vendredi.

