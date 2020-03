L'info marché du jour Production allemande en hausse, explosion à l’usine Saipol, rien n’aide le colza

Alors que le colza est aspiré depuis plusieurs semaines par l'effondrement du prix du pétrole brut, enlisé dans une guerre pétrolière qui tarde à se résoudre, une explosion a eu lieu vendredi 13 mars à l'usine Saipol de Rouen et a touché le département de production de biocarburants. L'Association des coopératives allemandes a, quant à elle, annoncé la hausse de la production de colza en Allemagne.

L'explosion des cas de coronavirus en Europe plombe les cours des matières premières agricoles. (©Pixabay)Après le coronavirus et le krach boursier et pétrolier, déjà lourds de conséquences pour le colza, une explosion a eu lieu vendredi 13 mars dans l’usine Saipol à Rouen (Seine-Maritime) classée classé Seveso « seuil bas », suivie d’un incendie. Le département de production de biocarburants a notamment été touché. La graine oléagineuse a subi ce vendredi un véritable coup de massue ! Explosion suivie d'un incendie dans l'usine Saipol, classée Seveso, près de Rouen : le feu est éteint via @fbleuhnormandie https://t.co/suX2iks1RD— lavachevole (@lavachevole) March 13, 2020Par ailleurs, l'Association des coopératives allemandes (Deutscher Raiffeisenverband - DRV) anticipe un bond de 600 000 t de la production allemande en 2020, à 3,4 Mt. Mais l’organisme reste prudent dans son estimation, compte tenu de la pression maladie subie par les cultures.Depuis plusieurs semaines, le colza est mi...