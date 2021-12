Euronext Séance calme pour les céréales avant Noël

• AFP

Les prix du blé et du maïs étaient stables et toujours à un haut niveau vendredi en début d'après-midi sur le marché européen, traditionnellement calme la veille de Noël.

La séance a été peu agitée et écourtée sur Euronext, tandis que la Bourse de Chicago restait fermée, terminant sur une note positive pour le cours du blé, qui continue à bénéficier de la sécheresse dans le sud de la région des plaines aux États-Unis, où est cultivée une part importante de la variété HRW (Hard Red Winter).

En Argentine, la Bourse de Buenos Aires a revu à la hausse la production de blé, à 21,5 millions de tonnes, un record national, en raison de rendements meilleurs qu'estimé dans toutes les régions de production, rapporte le cabinet Inter-Courtage.

Sur la scène internationale, l'Iran a acheté environ 240 000 tonnes de blé, pour des chargements sur janvier et février 2022, et l'Algérie du blé dur pour un volume compris entre 200 000 et 250 000 tonnes d'origine canadienne et sans doute pour partie mexicaine, selon Agritel.

Les prix du blé n'ont pas bougé dans le bassin de la mer Noire dans un contexte étroit en cette fin d'année. Agritel note que les rumeurs de mise en place de restrictions à l'export par l'Ukraine « s'estompent quelque peu alors que l'association des grains ne juge pas nécessaires ces mesures ».

Vers 14h00 (13h00 GMT) sur Euronext, le prix du blé tendre gagnait 25 centimes d'euro à 291 euros la tonne sur l'échéance de mars et était stable sur celle de mai à 286 euros la tonne, pour environ 2 500 lots échangés.

Le maïs gagnait 25 centimes d'euro à 244 euros la tonne sur l'échéance de janvier et 25 centimes à 244 euros la tonne sur celle de mars, pour 240 lots échangés.

