Euronext Le blé s’approche des 400 €/t !

La pénurie soudaine des blés et maïs d’origine mer Noire provoque une nouvelle explosion des prix sur Euronext.

Le cours du blé enregistrait une nouvelle performance explosive vendredi à la mi-séance et venait flirter avec les 400 €/t sur l'échéance mai 2022 ! Une exceptionnelle demande sur le rapproché s'observe en effet en réaction au retrait brutal des origines russes et ukrainiennes du marché international. L’Algérie va notamment autoriser le remplacement des origines mer Noire par du blé français dans ses chargements prévus en mars.

La demande intracommunautaire de maïs doit également rapidement remplacer les approvisionnements ukrainiens et se tourne actuellement directement vers le maïs français et roumain. À l’international, une rapide accélération de la demande pour du maïs US est également rapportée. Dans le même temps, les premiers retours de rendement en Argentine ressortent très mauvais et viennent accentuer encore un peu plus la tension sur les marchés agricoles mondiaux.

Les cultures d’hiver hexagonales présentent toutefois encore un état très encourageant. FranceAgriMer maintient en effet à 93 % ses notations de blé tendre « bon à très bon », contre 88 % l’an dernier. Quant aux notations d’orge d’hiver, elles passent certes de 92 à 90 %, mais ce ratio représente encore une progression de six points par rapport à l’an dernier.

Vers 14h00, le blé Euronext à échéance mai 2022 bondissait de 27,75 €/t, à 394 €/t, tandis que le contrat sur septembre 2022 avançait de 16,75 €/t, à 329,5 €/t. Le maïs Euronext à livraison juin 2022 flambait de 25,5 €/t, à 353,0 €/t, le terme novembre 2022 augmentait de 10,5 €/t, à 279,75 €/t.

