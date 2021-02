Euronext Tassement du blé sur le marché européen

• AFP

Les prix du blé refluaient à la mi-journée sur le marché européen qui semble relativement épargné par les conditions climatiques au moment où les températures polaires font redouter des dégâts liés au gel sur les récoltes aux Etats-Unis.

« Il faudra attendre plusieurs jours, voire semaines pour mesurer si des dégâts de gel avérés sont réellement d'actualité outre-Atlantique », estime le cabinet Agritel dans une note. « Sur l'Europe, la dernière vague de froid ne devrait pas avoir eu de conséquences néfastes sur les cultures d'hiver. Seules quelques orges dites de printemps semées précocement pourraient avoir été impactées », poursuit Agritel. « Les céréales implantées très précocement, et donc aujourd'hui à des stades avancés, ou très tardivement (...) pourraient avoir subi des dégâts, car elles sont moins résistantes aux très basses températures. Même chose pour les blés durs les plus fragiles qui semblent avoir été secoués », note de son côté Inter-Courtage.

Le cabinet souligne que le froid va « jouer un rôle d'assainissement sur les parasites et sur la structure du sol, ce qui (...) n'était pas arrivé depuis longtemps ».

Vers 12h30 (11h30 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre reculait de 75 centimes sur l'échéance de mars à 229,75 euros, et d'un euro sur l'échéance de mai à 222,25 euros, pour plus de 86 000 lots échangés. La tonne de maïs, elle, reculait de 25 centimes sur l'échéance de mars à 220,75 euros, comme sur le contrat de juin à 215,25 euros, pour plus de 4 200 lots échangés.

