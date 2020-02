L'info marché du jour Vers un second record de production pour le blé russe en 2020 ?

La Russie pourrait connaître cette année sa seconde meilleure récolte. Le ministère de l'agriculture russe a annoncé une récolte 2020 comprise entre 76,5 et 78 Mt, contre 74,3 Mt en 2019. Mais d'autres analystes se montrent encore plus optimistes.

La Russie a réalisé son record de production en 2017, avec 86 Mt de blé récolté. (©Terre-net Média)À lire : « La production de blé russe pourrait atteindre 100 Mt d’ici 7-8 ans »Le ministère de l’agriculture russe a déclaré ce mercredi que la récolte de blé devrait augmenter en 2020 et être comprise entre 76,5 et 78 Mt, contre 74,3 Mt en 2019. Ce qui représente une augmentation de 3 à 5 %.???????Russia’s AgMin said 2020 wheat production will increase 3-5% y/y. We should note, it is about 76.5-78 MMT of wheat vs. 74.3 MMT in 2019- @ReutersAg— Atria Brokers (@AtriaBrokers) February 19, 2020Cependant, d’autres analystes se montrent encore plus optimistes. Rusagrotrans, un leader du marché du transport ferroviaire de céréales en Russie et au Kazakhstan, a estimé la production totale de grains russes à 126,2 Mt, dont 80,3 Mt de blé. Pour justifier une telle hausse, la société se base sur des superficies en augmentation comparé à l’année dernière, estimées à 28,4 Mha contre 28 Mha en 2019, a...