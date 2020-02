Tasse-avant à pneus Deux gammes supplémentaires qui vont peser lourd chez Bonnel !

Bonnel adapte ses gammes de tasse-avant au gabarit des tracteurs récents et à la taille de leurs pneumatiques. Moins de roues mais de plus grosse taille pour tasser de manière plus homogène l'espace entre les roues. Sa taille diminue sans pour autant que les outils ne se limitent à la largeur du tracteur. Résultat : des modèles allant jusqu'à 6 m de largeur de travail sont disponibles.

Bonnel a dévoilé deux gammes de tasse-avant à pneus, tout droit sorties de ses ateliers normands. L'objectif est de s'adapter aux pratiques des agriculteurs, dont les tracteurs sont équipés de pneus toujours plus larges mais sans pour autant que leur voie change. Du coup, la zone à tasser entre les roues diminue et est le plus souvent inférieure à 1,4 m. À lire aussi >> Amazone propose un modèle universel nommé FTender Avec moins de roues, mais plus larges, la série Modulo XXL tasse sur 1,2 m grâce à deux roues de 480/45 R17. Selon le fabricant, les essais aux champs montrent que la version 120 XXL compacte plus uniformément le terrain que le modèle 150. Conception adaptée à l'autoguidage La distance entre le pivot de direction et l'axe horizontal des roues a été adaptée pour faciliter l'utilisation sur les tracteurs bénéficiant de l'autoguidage. Le Modulo 120 XXL est équipé de série d'un bras d'attelage à l'avant. Résultat : l'agriculteur dispose d’une masse monobloc. En bout de champ, l'ensemble tracteur-semoir reste équilibré. La masse est entièrement portée par le tasse-avant, ce qui améliore la qualité du rappui. La gamme se compose de différents modèles de 1,2 à 6 m de largeur de travail. Selon la largeur, le châssis est fixe ou repliable et de deux à six roues sont installées. Autre nouveauté : les ensembles de semis n'offrent souvent qu'une solution de ré-appui au centre de l'engin, alors que la largeur de semis peut atteindre 6 m. L'outil s'adapte à tout type de trémie frontale grâce à l'interface repliable bénéficiant de roues de 480/45 R17. Interface d'adaptation aux trémies frontales La partie centrale fait le lien entre le tracteur et la trémie frontale. Pour l'adapter à n'importe quelle trémie frontale du marché, les ingénieurs de la marque ont imaginé un système de repliage vers le tracteur et un attelage à multipoints. L'idée est de proposer un outil compact, capable de limiter le déport de la trémie frontale et de se replier pour atteindre jusqu'à 6 m de largeur. Là aussi, la taille des pneumatiques des tracteurs équipés de semoir grande largeur ne cessent de s’élargir. La zone restante à tasser diminue. La seule façon d'y parvenir est d'utiliser deux roues pour combler le vide. Le Modulo XXL IF se décline en module de 4 à 6 m.

