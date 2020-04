Covid-19 Massey Ferguson redémarre son usine de Beauvais

À son tour, Massey Ferguson a remis sa chaîne de fabrication de tracteurs de l'usine de Beauvais en marche. À l'arrêt depuis le début du confinement, la productivité du site va remonter en puissance progressivement afin de fabriquer et livrer les engins commandés par les agriculteurs, indispensables pour produire de quoi nourrir la population mondiale.

Massey Ferguson annonce que la fabrication de tracteurs a repris sur son site industriel de Beauvais (Oise) depuis lundi 27 avril. Des mesures sanitaires renforcées et des procédures spécifiques ont été mises en place pour remettre la clé sur le contact de la chaîne, à l'arrêt depuis le 17 mars dernier.

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, le constructeur s’est organisé pour assurer la sécurité et la santé des équipes, des concessionnaires et des clients, tout en maintenant le support aux concessionnaires. La marque a également soutenu sa communauté locale en donnant des masques chirurgicaux, des gants, des sur-blouses et des visières de protection imprimées en 3D. De quoi alimenter les hôpitaux et le personnel médical, notamment à Beauvais.

Le télétravail reste privilégié quand c'est possible

Les activités le permettant ont mis en place le télétravail sans tarder et celles nécessitant de rester sur site ont été aménagées pour répondre aux recommandations des autorités sanitaires. Ce fût le cas par exemple sur le centre de pièces détachées d'Ennery en Moselle.

La priorité reste la santé du personnel, dont la température corporelle sera contrôlée avant d'entrer sur site. Sans oublier les gestes barrières, la distanciation sociale, la disponibilité d'équipements de protection tels que les visières et le gel hydro-alcoolique. Dans un premier temps, le télétravail reste privilégié quand c'est possible pour limiter le nombre de personnes sur le site. Autre condition : s'assurer que les fournisseurs sont en mesure de fournir les pièces et les composants en quantité suffisante. Les équipes achats/planification y travaillent quotidiennement.

Livrer les tracteurs indispensables aux agriculteurs

Les salariés de l'usine Agco font preuve d'un état d'esprit positif pour permettre le redémarrage de la production au plus vite et dans les meilleures conditions. L'objectif est évidemment de livrer les commandes de tracteurs aux agriculteurs sans trop de retard, afin que ceux-ci continuent de produire les denrées alimentaires nécessaires à nourrir le monde.

