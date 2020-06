[Sondage] Pièces agricoles Service drive dans les concessions : intérêt discutable pour les agriculteurs

Selon le sondage publié sur Terre-net du 19 au 26 mai 2020, 55,5 % des agriculteurs ne sont pas intéressés par la mise en place d'un service au volant dans leurs concessions agricoles. L'autre moitié se dit prête à tester, voire profite déjà du service chez leur fournisseur de pièces de rechange.

N.B. : Les résultats de ce sondage sont indicatifs, l'échantillon n'ayant pas été redressé

Pendant le confinement lié à la crise sanitaire du Covid-19, les services "drive" de la grande distribution ont connu un record de fréquentation. La rédaction Terre-net s'est aussitôt intéressée à la question du côté des agriculteurs.

Dans le sondage mené sur le site du 19 au 26 mai 2020, 1 190 d'entre vous se sont prononcés quant à l'intérêt de le mise en place d'un système "drive" pour les pièces, composants et consommables agricoles chez votre concessionnaire. 55,5 % estiment que le service n'a aucun intérêt, ce qui laisse tout de même 44,5 % des répondants favorables.

6,7 % des agriculteurs bénéficient déjà du drive chez leur fournisseur

5,3 % pensent que le service est absolument indispensable vu la situation et pour respecter les mesures sanitaires en place. 6,7 % bénéficient déjà du service chez leurs fournisseurs de pièces détachées et de consommables agricoles. Résultat : 32,5 % des agriculteurs estiment que le service au volant est intéressant. Finalement, la distribution agricole va-t-elle suivre la grande distribution et élargir le service de retrait des commandes en mode "drive" ?

