Info firme Agripartner distribue les doigts Kress

Agripartner distribue les doigts de désherbage mécanique Kress. Le système en plastique gratte la surface du sol entre les plantes de la culture pour éliminer les adventices et réduire davantage le recours aux produits chimiques. La marque met à disposition ses experts pour trouver l'installation idéale en fonction des contraintes de l'agriculteur.

Les doigts Kress sont les dispositifs en plastique installés à l'arrière des éléments bineurs destinés à travailler entre les plantes. On parle alors de bineuse à doigts. Le système vient gratter la surface du sol au plus près des plantes, là où les modèles classiques ne peuvent pas aller.

Les doigts Kress sont précis, rapides et fonctionne mécaniquement. Leur utilisation permet de réduire davantage le recours aux herbicides et sont particulièrement préconisés pour les exploitations converties en agriculture biologique ou en lutte raisonnée.

La vitesse de rotation est proportionnelle à la vitesse d'avancement

Question entraînement, le dispositif métallique est en contact avec le sol pour faire tourner la pièce sans énergie extérieure. La vitesse de rotation est proportionnelle à la vitesse d'avancement mais grâce à la technologie K.U.L.T., les doigts plastiques tournent plus vite que l'avancement de l'outil. Ce qui provoque le grattage de la surface sans risquer de détériorer la culture.

Trois diamètres sont proposés pour s'adapter à la culture et son inter-rang : 250, 290 et 370 mm. Le plus grand diamètre est recommandé dès que l'écartement entre rang dépasse 55 cm et jusqu'à 90 cm. Les modèles plus petits peuvent convenir pour les cultures maraîchères par exemple.

S'adapte au modèle de bineuse de l'agriculteur grâce au montant correspondant à la marque

Il existe également trois couleurs, correspondant chacune à une dureté différente. Les doigts orange sont très souples et conviennent au sol sableux. La version rouge est très dure, adaptée aux sols argileux et enfin les jaunes sont semi rigides pour travailler en conditions moyennes.

À noter que l'installation est personnalisable pour s'adapter au type de bineuse de l'agriculteur en choisissant le montant correspondant à la marque : Monosem, Rau, Schmötzer, Carré, Einböck, Hatzenbichler, K.U.L.T., ou autre. Les experts du service pièces d’usure d’Agripartner conseillent les exploitants pour adapter le meilleur système de désherbage à doigts en fonction des conditions et des problématiques locales.

