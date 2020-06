Désherbage mécanique Payen Import distribue en exclusivité les outils autrichiens de CFS

Sébastien Duquef Terre-net Média

Payen Import commercialise les outils autrichiens de désherbage mécanique fabriqués par CFS. Houe rotative, bineuse autoguidée par caméra et herse étrille... les agriculteurs bio, de conservation des sols ou traditionnels devraient avoir rapidement accès à ces outils via le réseau de 70 concessionnaires distribuant déjà du McConnel et du Schulte.

Depuis le 1er juin 2020, Payen Import commercialise les machines de l'Autrichien CFS (Cross Farm System) en France. La filiale importe donc des outils spécialisés dans le désherbage mécanique. CFS est un constructeur qui propose des outils en matière d'entretien du sol de vergers, de vignes et de grandes cultures. Principale caractéristique : les itinéraires éco-responsables pratiqués en agriculture de conservation des sols ou en biologique. Des marchés précurseurs en France mais déjà bien développés en Autriche, où 40 % des exploitations sont déjà converties. La grande largeur des outils (jusqu'à 15,2 m pour les herses étrilles) leur offre un important débit de chantier. En termes de désherbage, Cross Farm System propose trois types d'outils : La bineuse autoguidée par caméra Vario Hoe ou VH : sa conception modulaire rend l'engin polyvalent et ses réglages sont simples. Aucun outil n'est nécessaire pour adapter la largeur d'entre-rang et l'écartement entre les dents grâce au système breveté,

ou VH : sa conception modulaire rend l'engin polyvalent et ses réglages sont simples. Aucun outil n'est nécessaire pour adapter la largeur d'entre-rang et l'écartement entre les dents grâce au système breveté, La herse étrille STW dont sept modèles, de 3 à 15,2 m, composent la gamme. Quel que soit le nombre de dents (de 100 à 500), la pression est constante grâce au réglage hydraulique qui varie de 0,5 à 5 kg sur chacune,

dont sept modèles, de 3 à 15,2 m, composent la gamme. Quel que soit le nombre de dents (de 100 à 500), la pression est constante grâce au réglage hydraulique qui varie de 0,5 à 5 kg sur chacune, La houe rotative Rotary HOE ou RH. Là aussi, sept modèles dont la largeur varie de 3 à 12,4 m, tous repliables à trois mètres grâce au système breveté et à ses roues indépendantes semi-rigides Yetter. Pour rendre le matériel accessible partout en France, Payen Import les propose aux 70 concessionnaires distribuant déjà les marques McConnel et Schulte, deux marques historiques de l'importateur français.

