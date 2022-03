Semis direct Les semoirs Horizon débarquent en France !

Les équipements de semis du constructeur Horizon arrivent en France. Modulables, précis, robustes, ces semoirs ont été conçus pour les terres dures d'Angleterre. En France, la distribution de ces machines sera gérée par Latitude GPS. Découvrez les principales caractéristiques techniques du semoir de semis direct Horizon DSX.

Débarquement immédiat pour les semoirs Horizon ! La rédaction Terre-net a pu observer le premier modèle, présenté lors d'une journée technique organisée par les UnitechDays à Beauvais le 17 mars. C'était la première apparition de ce semoir anglais fraîchement sorti d'usine et expédié en France.

Depuis 2019, Horizon Agricultural Machinery est le nouveau nom de Sly Agri, concepteur et fabricant anglais d'équipements d'agriculture de conservation ; semoirs en ligne, semoirs monograine et strip-till.

En France, la marque Horizon sera distribuée par Latitude GPS, qui offre ainsi une réponse à la recherche de rentabilité et d'efficacité du travail des agriculteurs.

Un semoir modulable

Le semoir DSX Horizon présenté aux UnitechDays est un semoir traîné de semis direct d'une largeur modulable de 4 à 9 mètres. Il est équipé d'une trémie de 4700 litres, qui est aussi disponible en trémie double (2800/1900) et en trémie triple (2350/450/1900). Ce semoir dispose également d'une trémie à engrais solide ou liquide en option. Les pneus du semoir sont basse pression avec une largeur de 710/750/850 mm. L'interrang du semoir est modulable à 16,7/18,75/20/25 cm.

Une conception robuste de précision

Le semoir Horizon DSX a été conçu pour les terres dures d'Angleterre. Il a donc une conception robuste, faite pour résister aux conditions difficiles.

L'élément semeur est composé d'un chasse-débris pneumatique contrôlable depuis la cabine, d'un disque de découpe doublement incliné à 10 degrés sur l'axe Y et à 7 degrés sur l'axe X, d'un diffuseur d'air pour éviter le rebond des graines, de socs semeurs et d'une roue de profondeur placée dans l'axe de chute de la graine pour contrôler la profondeur de semis. Le système de fermeture pneumatique contrôlé en cabine a une force de fermeture comprise entre 6 et 90 kg et la roue arrière de fermeture aide à la fracturation du sol. Le parallélogramme hydraulique peut appliquer indépendamment sur chaque élément semeur une force de rappui allant jusqu'à 300 kg.

La précision de la profondeur de semis annoncée est de 5 mm.

Avec les différentes trémies, il est possible de mettre en terre jusqu'à 4 produits en même temps. Ses deux rangs d'éléments semeurs permettent également de semer plusieurs variétés à des profondeurs différentes.

La vitesse d'avancement conseillée se situe entre 9 et 12 km/h.

Découvrez le semoir Horizon en vidéo :

