[Revue des réseaux] Semis de printemps Les semis vont bon train avec ces conditions météo optimales

Lentilles, lupin, maïs, betteraves, chanvre… la saison des semis de printemps bat son plein ! Il faut dire que les conditions météorologiques sont idéales. Pour preuve, les agriculteurs nous embarquent dans leurs semoirs via les réseaux sociaux.

Beaucoup d'agris continuent les semis de betteraves cette semaine :

Démarrage des #semis @_MissBetter Être matinal et noctambule pour avancer dans les chantiers et profiter de la météo @tereos @cgb_htsdefrance @CGB_FR @delannoy_v @ITBetterave @Fragritwittos #FrAgTw pic.twitter.com/qCFbhMZ7EX

D'autres doivent faire face aux aléas du métier :

Alors que chez certains, ça germe déjà :

Alors que certains cultivateurs préparent le sol pour semer :

D’autres ont déjà commencé à semer le lin :

Les pois protéagineux et de conserve :

Les lentilles et les lupins semés avec humour :

Ils sont de retour... Plus forts, plus rapides, plus agiles... Alice la #lentille et Arsène le #lupin! Semis aujourd'hui, début d'un nouveau voyage! #agriculture #diversification #protéinesvégétales @AgathePenant @terresinovia @FopProducteurs @Cultivarlemag pic.twitter.com/g2HCDgW5D1