Fongicide céréales Corteva lance une nouvelle solution prête à l'emploi, à base d'Inatreq active

Après Questar et Aquino lancés en 2020, Corteva Agriscience lance une nouvelle solution fongicide céréales prête à l'emploi et à base d'Inatreq active : Univoq/Quench.

Pour répondre aux attentes des agriculteurs en demande de produits pratiques d'utilisation, Corteva Agriscience met en avant sa nouvelle solution fongicide céréales, prête à l'emploi : Quench. Cette dernière est composée d'Inatreq active associé au prothioconazole.

« Cette solution est commercialisée dans un bidon de 5 litres et sera disponible à la vente en France à partir de l'automne 2021, pour des utilisations dès le printemps 2022 », précise la firme.

Pour rappel, Inatreq active est le nouveau fongicide d'origine naturelle qui permet le contrôle de « toutes les souches de septoriose et des rouilles ». Avec son « nouveau mode d'action unique » et sa « formulation brevetée », Corteva entend proposer « une meilleure gestion des résistances et plus de souplesse de positionnement ».

