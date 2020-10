Lancement officiel d'Inatreq active Un nouveau mode d'action d'origine naturelle contre les maladies des céréales

Le lancement des deux premiers fongicides à base d'Inatreq active a été officialisé par les équipes Corteva Agriscience, jeudi 1er octobre. Questar et Aquina sont disponibles sur blé, triticale, épeautre et seigle pour le printemps 2021.

Avec le lancement des deux premiers fongicides à base d’Inatreq active, Corteva Agriscience apporte un « premier nouveau mode d'action depuis près de 20 ans (famille des Qil : Quinon inside inhibitor), [...] répondant aux enjeux de gestion durable et aux attentes des agriculteurs », a présenté la firme.

« Efficaces dès le stade dernière feuille pointante »

Parmi les spécificités des fongicides à base d'Inatreq active :

- « Ils sont d'origine naturelle et naturellement efficace » : « Inatreq active est issue de la transformation chimique simple et réversible d'un précurseur obtenu par fermentation bactérienne. Cette solution est ainsi reconvertie après absorption par la plante ou le champignon afin d'assurer sa fonction fongicide », explique Guillaume Guepet, chef marché fongicides chez Corteva Agrisciences. « Cela permet une grande persistance d'action, jusque 6 semaines. »

- « Ils disposent d'une nouvelle technologie de formulation » : « pour une meilleure rétention des gouttelettes sur la feuille, une couverture homogène (presque 100 % de la surface foliaire couverte) et une meilleure assimilation ». Ces caractères permettent aux fongicides d'être efficaces « dès le stade dernière feuille pointante » et offrent ainsi une plus grande plage possible pour traiter.

Utilisés systématiquement en association

Questar et Aquina (50 g/l d'Inatreq active) sont homologués contre septoriose, rouille jaune et rouille brune sur blé, triticale et épeautre et contre rouille brune sur seigle. « Pour une gestion durable, « il est recommandé de les associer systématiquement avec un partenaire suffisamment efficace contre la maladie ciblée (metconazole notamment) ». D'après 400 essais et 65 agris testeurs en 2020, Corteva Agriscience annonce un « gain de rendement supérieur à ceux de la référence dans 95 % des cas, allant jusqu'à 7 q/ha en blé ».

« Cette innovation est la première née de la recherche Corteva Agriscience en matière de fongicide céréales. Il s’agit d’un nouveau segment pour nous », indique Jean-Philippe Legendre, directeur France de la firme. « L'ambition est d'atteindre 30 % des parts de marché sur la protection de la dernière feuille, précise Maxime Champion, directeur marketing France. [...] Des homologations de produits d'Inatreq active sont également à venir prochainement sur orge et à plus long terme sur colza. »

