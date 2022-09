Larves de grosse altise Dérogation 120 jours acceptée pour Minecto Gold sur colza et moutarde

« Terres Inovia et la Fédération française des producteurs d'oléo-protéagineux (Fop) sont mobilisés depuis de nombreux mois pour assurer aux producteurs des solutions opérationnelles de lutte contre les ravageurs d'automne du colza dans un contexte de disponibilité réduite de solutions de traitement, rappelle l'institut technique dans un communiqué. Dans le cadre du plan d’action de sortie du phosmet (substance active contenue dans Boravi WG), des projets de recherche sont lancés depuis juillet 2022 avec pour ambition de proposer des solutions alternatives efficaces à horizon 3 ans. »

Ils travaillent également sur des actions de court terme pour « éviter que les producteurs des zones de forte résistance de la grosse altise aux pyréthrinoïdes ne se retrouvent dans une impasse cet automne. » C'est dans cet objectif que Terres Inovia a déposé une demande de dérogation 120 jours (art 53 règlement 1107/2009) pour l'utilisation de Minecto Gold (cyantraniliprole).

Suite à l'avis positif du ministère de l'agriculture, la spécialité Minecto Gold bénéficie alors « d'un usage dérogatoire du 15 octobre 2022 au 12 février 2023 pour le colza et la moutarde au sein de l’usage crucifères oléagineuses, traitement des parties aériennes, coléoptères phytophages ».

Cette dérogation est limitée aux régions Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté, Ile-de-France, Centre-Val-de-Loire et le département de l’Allier. Ces secteurs étant concernés « par les phénomènes avérés de forte résistance des grosses altises aux pyréthrinoïdes ».

À noter

- Minecto Gold est composé de cyantraniliprole 400 g/kg et est autorisé à la dose maximale d’emploi de 100 g/ha des stades BBCH16 (6 feuilles) à BBCH 19 (9 feuilles ou plus) pour une seule application.- Modalités d’application : test berlèse préalable et intervention raisonnée selon l’estimation du risque par les OAD disponibles - Délai de rentrée : 24 heures