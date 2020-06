Appli Gramineo « pour calculer la juste dose d'anti-graminées spécifiques »

Pour accompagner techniciens et agriculteurs à « calculer la juste dose d'herbicides anti-graminées spécifiques », Philagro vient de développer sa web-application : Gramineo.

Déterminer en quelques clics la juste dose d'herbicide anti-graminées nécessaire en fonction de chaque situation, tel est l'objectif souhaité par Philagro avec le lancement de sa web-application Gramineo.

« Elle est disponible pour l’ensemble de la gamme d’herbicides anti-graminées spécifique de Philagro : les nouveautés Vesuve Max et Cohorte Max, mais aussi pour Etamine, Targa Max, Pilot et Coursier. Gramineo est aujourd'hui disponible sur la culture du colza. La betterave et les pois seront prochainement accessibles, suivront ensuite les autres cultures », précise Philagro.

Concernant Vesuve Max, il s'agit de la « nouvelle solution de désherbage de post-levée » de la firme, « permettant de contrôler les graminées annuelles et vivaces, avec des doses modulables pour une efficacité optimale selon les graminées à détruire ».

