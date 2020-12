Paroles de lecteurs L'article le plus commenté de fin 2020 sur Terre-net...

Quel est l'article qui a suscité le plus de réactions des lecteurs de Terre-net en cette fin d'année ? Réponse ci-dessous.

Eh bien avec 53 commentaires... c'est "La SNCF tient son alternative au glyphosate" qui a fait le plus réagir les lecteurs ces jours-ci. Retrouvez ici un florilège de leurs commentaires :

Chris : « Pays de tarés, on remplace un produit économique et écologique par deux produits plus chers et plus dangereux. Mais bon, c'est pas grave c'est le contribuable qui paye. De toute façon 100 ou 150 millions de plus dans un budget de 13 milliards, plus le renflouement de 50 milliards, on n'est plus à ça près !!! »

Faut pas s'inquiéter pour la SNCF !

Terminé : « (...) La SNCF va trouver les solutions face à la suppression du glyphosate, faut pas s'inquiéter pour elle. Alors que l'agriculteur, lui, va devoir se gratter la tête. Si sa future récolte donne que dalle, l'État ne fera rien pour lui. (...) C'est là qu'on voit l'intérêt politique à soutenir un secteur ou pas... (...) »

La @SNCF tient son alternative au #glyphosate et est compensée par l'Etat mais pas les agriculteurs ! ehttps://www.bfmtv.com/economie/eradiquer-la-vegetation-sur-les-voies-la-sncf-tient-son-alternative-au-glyphosate_AD-202012180066.html via @bfmbusiness — philippe hennebert (@Phhennebert) December 18, 2020

« Le glyphosate contre des molécules plus nocives »

Quand va-t-on interdire l'utilisation de produits "agricolo-toxiques" par les écolos bobos ?

agri exaspéré : « Quand va-t-on interdire l'utilisation de produits "agricolo-toxiques" par les écolos bobos ? Lorsqu'il y a des résidus phytos, c'est toujours à cause des agriculteurs, mais force est de constater que c'est bien les autres qui utilisent les pesticides n'importe comment !! Pulvériser des sulfos deux fois par an, sur une surface imperméable ?? Ça ne choque personne ??? Apparemment aucun problème pour les écolos démagos ??? Bah non, c'est pas des exploitants agricoles qui les emploient, alors ça va ! Lamentable, les sulfos sont limités à un seul passage par an il me semble, non ? Et il est interdit de traiter à proximité des cours d'eau, non ?? Alors pourquoi deux poids deux mesures ??? Ras-le-bol d'être pris pour des c... en permanence ! »

Détritus : « C’est grandiose : on remplace le glyphosate par l’acide pélargonique et une sulfo... L'acide pélargonique, c'est du pipi de chat mélangé avec probablement du metsulfuron non pas à 5-10 g/ha comme en agriculture mais plutôt à 30 g ! Et deux fois par an, sur des cailloux donc avec ruissellement et pollution pour un coût qui s’envole !! Maintenant il n'y a plus qu’à faire une affiche "voie entretenue sans glypho" et une campagne de pub, le tout pour 100 millions de plus, et voilà on est plus propre que propre !!! Tant pis si le billet prend + 5 € pour ces fumisteries... »

db42 : « (...) On a l'impression qu'on annonce presque que la SNCF a trouvé un vaccin pour la Covid ! L'acide pélargonique reste une molécule ancienne, vendue notamment dans les désherbants grand public. Et de ce que j'en ai entendu parler, cela n'a pas l'action systémique du glyphosate et ce serait au moins aussi voire plus néfaste que ce dernier pour l'environnement. »

« Combien de temps avant de revenir au glypho ? »

titian : « Si cela fait baisser le prix de cet acide pélargonique, et que ponctuellement ça peut permettre de faire une impasse avec le glypho en agriculture de conservation des sols, c'est peut être une bonne chose. Encore faut-il effectivement que ce soit moins nocif et c'est pas gagné apparemment ! »

Grochat : « Je serais curieux de voir ce qu'il resterait de la bâche (une des autres alternatives au glyphosate citées par la SNCF dans l'article sont la mise en place de géotextiles sur les voies, NDLR) après quelques passages de trains, et je parle pas des TGV... »

L'État donne combien aux agris, dès qu'il supprime une substance active ?

maxens : « Combien de temps la SNCF va-t-elle pouvoir utiliser ces molécules quand on sait que les sulfos sont déjà dans le collimateur au niveau agricole ? Et le gouvernement leur verse 1,5 milliard pour les aider à se passer du glypho... Et nous, il nous donne combien chaque fois qu'il supprime une substance active ??? »

Gibero : « Allez, je lance les paris, combien de temps faudra-t-il à la SNCF pour revenir au glyphosate ? Moi je dis moins de 5 ans ! (...) »

