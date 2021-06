Variétés de céréales à paille 2021 Du nouveau en blé tendre, blé dur et triticale chez RAGT Semences

Premier obtenteur français en blé tendre d'hiver et en triticale, RAGT Semences renouvelle son offre céréales à paille pour les semis 2021. Parmi les nouveautés, retrouvez RGT Perkussio en blé tendre, RGT Letsgo et RGT Cesario pour le blé dur et RGT Belalur côté triticale.

Pour les semis 2021, RAGT Semences mise sur un fort développement de RGT Perkussio, avec son inscription sur la liste des variétés recommandées par la meunerie. Cette variété se distingue par « une haute productivité, un bon comportement rouille jaune et verse et sa résistance cécidomyies ».

La gamme blé tendre s'étoffe également avec l'arrivée de deux nouvelles variétés précoces : RGT Letsgo et RGT Cesario. Pour la première, on peut souligner « sa résistance aux mosaïques, un PS et une teneur en protéines élevés (double bonus GPD) et sa haute qualité boulangère (VO) ». Pour RGT Cesario, le semencier met en avant « une finition très précoce, un excellent profil maladies, sa résistance aux mosaïques, sa tolérance au chlortoluron et une belle qualité de grain ».

RGT Belalur vient compléter l'offre blé dur, aux côtés de RGT Anvergur et RGT Voilur. « Meilleure inscription sud à 104,4 %, il associe potentiel et bon comportement maladies pour répondre aux attentes des agriculteurs. De qualité BDC avec un bon comportement moucheture et mitadinage, sa qualité sera appréciée des industriels. Variété demi-précoce, RGT Belalur peut être cultivé dans toutes les zones blé dur ».

Pour le triticale, RAGT Semences propose RGT Gwendalac, « seule inscription 2020, très productif et régulier dans ses performances. Cette variété rustique est adaptée à tous les terroirs français ».

