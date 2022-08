Moisson 2022 36 % des agriculteurs ont récolté plus de 40 q/ha de colza

Alors qu'Agreste annonce de bons rendements moyens en colza cette année, avec des records par endroits, plus d'un tiers des lecteurs de Terre-net indiquent qu'ils dépassent les 40 q/ha.

En 2022, vous êtes 36 % à obtenir des rendements en colza supérieurs à 40 q/ha, d’après un sondage proposé par Terre-net du 2 au 9 août. C’est beaucoup plus qu’en 2021 : seulement 21 % des votants avaient alors dépassé 40 q/ha.

16,45 % des participants enregistrent cette année des rendements situés entre 35 et 40 q/ha, 14,77 % entre 30 et 35 q/ha, 10,06 % entre 25 et 30 q/ha, 8,31 % entre 20 et 25 q/ha et 14,13 % en-dessous de 20 q/ha.

Ces chiffres vont dans le sens du constat dressé par FranceAgriMer, Arvalis et Terres Inovia : « la campagne culturale s’est avérée propice au développement du colza » malgré des stress hydriques par endroits, si bien que les rendements sont selon les zones bons, très bons, voire record.

Hier, c'était la reprise des moissons dans le colza. Avec des bons rendement pour l'année. Les 10 premiers hectares ont rendu 32qx/ha ???? l'objectif des 30qx/ha de moyenne est encore faisable pic.twitter.com/5xpq8OqUdJ — Benoit, Paysan charentais (@benoitpaysan) June 28, 2022

Le rendement moyen national est estimé à 36 q/ha pour l’instant, contre 33,8 q/ha en 2021.

Retrouvez les estimations d’Agreste concernant la production de colza en 2022, département par département

