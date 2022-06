Data moisson 2022 Les premières estimations de rendements en colza par département

En se basant sur des données au 1er juin, Agreste publie ses premières estimations de production de colza d'hiver pour cette moisson. En 2022, la production de colza d’hiver s’élèverait ainsi à 3,9 Mt, soit une nette hausse par rapport aux faibles récoltes 2020 et 2021 (+ 17,8 % sur un et deux ans).

Selon Agreste, « la production de colza d'hiver 2022 serait tirée vers le haut par l’augmentation des surfaces (+ 21,1 % sur un an), alors que le rendement diminuerait légèrement (32,6 q/ha en 2022 contre 33,5 q/ha en 2021) ».

Le service statistique du ministère de l'agriculture précise que « la situation est contrastée selon les régions : les rendements seraient en forte hausse dans le Nord-Est alors qu’ils diminueraient nettement dans le Centre et l’Ouest, où le manque d’eau pourrait affecter la qualité des graines. Au niveau national, les surfaces et le rendement restent en dessous de la moyenne observée entre 2017 et 2021 (- 4,5 % et - 0,5 % respectivement) ».

A noter également : comme pour l'orge d'hiver, ces estimations ont été arrêtées au 1er juin sur la base de données recueillies fin mai. Elles ne prennent donc pas en compte les derniers épisodes orageux. Pour cela, il faudra attendre le prochain rapport d'Agreste, prévu pour début juillet.

Retrouvez les estimations par département

Les cartes suivantes sont interactives, cliquez sur le (ou les) département(s) souhaité(s) pour découvrir plus d'informations. Cette première carte présente les estimations de rendements en colza pour la récolte 2022, ainsi que l'évolution par rapport à 2021 et à la moyenne 2017-2021.

Retrouvez, sur cette deuxième carte, les estimations de surfaces en colza pour la récolte 2022, l'évolution comparée à 2021 et à la moyenne 2017-2021.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net