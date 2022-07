Moisson Live Suivez l'évolution de la moisson 2022 en temps réel

« Alors ça donne quoi chez toi ? » C'est pour répondre à cette question que Moisson Live reprend du service pour la 5e campagne consécutive. En partenariat avec Céréapro, Farmr et Sencrop, Terre-net vous invite à suivre l'évolution des récoltes en temps réel via une carte interactive des résultats de la moisson 2022, dont vous êtes les contributeurs. [Article mis à jour, publié initialement le 15 juin 2022]

« Créer une communauté d'agriculteurs autour des résultats de la moisson » : tel est l'objectif de Moisson-Live.com, qui se présente sous la forme d'une carte collaborative, accessible directement via son smartphone ou son ordinateur. Elle est proposée par Céréapro (anciennement Comparateur agricole), en partenariat avec Sencrop, Terre-net et Farmr, nouveau partenaire pour cette édition 2022.

« Les chiffres directement issus du terrain »

« Taux d'humidité, type de culture, rendement, qualité... : vous pouvez y renseigner tous vos résultats. L'outil prend en compte le territoire, les engrais apportés, la variété... et permet non seulement de comparer les rendements de la moisson en blé, orge et colza des agriculteurs du réseau en France, mais elle sert aussi de base pour les semis de la campagne suivante. Le but étant de suivre l’évolution de la moisson en temps réel avec des chiffres directement issus du terrain et d’analyser les résultats pour aider les agriculteurs à prendre les meilleures décisions », explique Pierre-Antoine Foreau, fondateur de Céréapro.

Céréapro, Sencrop et Terre-net accueillent cette année un nouvel allié dans l'aventure Moisson Live : Farmr, le premier réseau social 100 % agricole. « L'échange entre agriculteurs, vis-à-vis de leurs pratiques est la clé d'une agriculture plus forte : "Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin !". La moisson est toujours un véritable moment d’échange entre voisins. Le digital permet aujourd'hui de dépasser les frontières physiques, son utilisation doit donc être démocratiser et l'opération Moisson Live peut largement y participer », précise Baptiste Létocart, l'un des fondateurs de Farmr.

À noter également : depuis juin 2021, Sencrop met à disposition sur cette carte collaborative la consultation des données météo autour des parcelles des agriculteurs, pour permettre un suivi instantané des conditions climatiques et même créer des alertes météo pour la moisson.

41 % des parcelles d'orge d'hiver récoltées au 27 juin

Dans leurs estimations de rendement du blé tendre, Arvalis-Institut du végétal et Intercéréales insistent sur une « hétérogénéité inédite de la récolte sur l'ensemble du territoire », suite notamment aux « stress hydrique et thermique de la campagne ».

Suite à ces aléas, la moisson a démarré en avance. Selon le dernier rapport hebdomadaire Céré'Obs de FranceAgriMer, 41 % des parcelles d'orge d'hiver étaient récoltées au 27 juin 2022, contre 2 % à la même date en 2021. L'observatoire note aussi 5 % des parcelles de blé tendre fauchées et 26 % pour le blé dur (contre 0 et 1 % en 2021).

Certains secteurs ont également été concernés par des épisodes de grêle et/ou de fortes intempéries. Nous vous souhaitons bon courage à tous pour cette moisson 2022 !

Après 45 mm de??qui ont fait énormément de bien au culture de printemps il est temps de ressortir la machine et de continuer la #moisson2022 pic.twitter.com/kOlRYzVvfR — Christophe David (@agritof47) June 29, 2022

#moisson2022 #orge #Sundgau #Alsace on profite d’une fenêtre météo ?? . Normalement demain après midi avant l’orage d’annoncé pour fin d’après-midi je dois pouvoir presser la paille en botte ronde . #FrAgTw pic.twitter.com/Fi0FBY1tAs — Sébastien Stoessel (@Bachty68) June 29, 2022

Avec l'avancée des récoltes d'orge d'hiver, Moisson Live estime un rendement moyen de 64 q/ha et un PS moyen de 63,4 kg/hl.

Retrouvez tous les détails dans l'infographie ci-dessous :

Et n'hésitez pas à nous partager l'avancée de vos travaux avec des photos et vidéos sur les réseaux sociaux via les hashtags #Moisson2022 et/ou #MoissonLive.

