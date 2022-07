Data moisson 2022 Les premières estimations de rendements en blé tendre d'Agreste par département

Agreste vient de publier ses premières estimations de rendements en blé tendre pour la campagne 2021-2022. À partir des données arrêtées au 1er juillet 2022, la production de blé tendre atteindrait 32,9 Mt, soit une diminution de 7,2 % par rapport à l'année dernière et de 5,9 % par rapport à la moyenne 2017-2021.

Pour cette moisson 2022, le rendement moyen en blé tendre passerait sous la barre des 70 q/ha : il est évalué à 69,9 q/ha exactement par Agreste selon son rapport publié le 12 juillet. Une estimation proche de celle réalisée par Arvalis-Institut du végétal et Intercéréales avant le début des récoltes (69,5 q/ha).

Le rendement serait en repli : - 1,7 % sur un an et - 1,8 % par rapport à la moyenne quinquennale. « Les cultures ont notamment souffert du déficit pluviométrique, de la chaleur et, par endroits, des dégâts occasionnés par les orages », précise le service statistique du ministère de l'agriculture.

« Les surfaces de blé tendre diminueraient de 277 milliers d’hectares sur un an, s’établissant en deçà de la moyenne quinquennale (- 2,3 %). À l’exception du Nord-Pas-de-Calais et de l’Alsace, qui voient leur production augmenter respectivement de 11,8 % et 2,1 %, les baisses sont généralisées. Dans le Centre, première région productrice, la récolte diminuerait de 12,0 % sur un an et de 8,4 % par rapport à la moyenne quinquennale. »

Les cartes suivantes sont interactives, cliquez sur le (ou les) département(s) souhaité(s) pour découvrir plus d'informations. Cette carte présente les estimations de rendements en blé tendre pour la récolte 2022, ainsi que l'évolution par rapport à 2021 et à la moyenne 2017-2021.

Retrouvez, sur cette deuxième carte, les estimations de surfaces en blé tendre pour la récolte 2022, l'évolution comparée à 2020 et à la moyenne 2017-2021.

