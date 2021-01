Webinaire lundi 18 janvier 2021 Agriculture de conservation des sols : les clés pour réussir sa transition

Vous vous intéressez à l'agriculture de conservation des sols ? Mais comment démarrer ? Quelles sont les étapes clés pour réussir cette transition ? Sébastien Roumegous, co-président et co-fondateur du Centre de développement de l’agroécologie, nous apportera son expérience et répondra à toutes vos questions lors d'un webinaire lundi 18 janvier 2021 de 13h30 à 14h30. Derniers jours pour s'inscrire !

Si moins de 5 % des agriculteurs français auraient, à ce jour, fait le choix de l’agriculture de conservation des sols (ACS), ils sont de plus en plus nombreux à s’y intéresser. Parmi les principales motivations : la volonté de préserver les sols et l’environnement, ainsi que le souhait de réduire les charges et les intrants.

Cependant se lancer en ACS implique de revoir le système global de son exploitation avec les trois principes fondamentaux que sont la couverture permanente des sols, l’absence de travail du sol (réduction dans certains cas) et l’allongement des rotations.

Comment réussir alors cette transition vers l’ACS ? Quelles sont les étapes à ne pas négliger ? Réponse avec Sébastien Roumegous, co-président et co-fondateur du Centre de développement de l’agroécologie, qui accompagne notamment les agriculteurs dans ces changements. Vous pourrez lui poser toutes vos questions durant le temps d’échanges.

Pour participer à cette réunion en ligne, lundi 18 janvier 2021 de 13h30 à 14h30 : Inscrivez-vous !

La participation au webinaire est gratuite. La session dure environ une heure : 25-30 minutes de conférence puis 30 à 35 minutes d'échange où vous pourrez poser toutes vos questions à l'intervenant. Inscrivez-vous maintenant.

Côté matériel, juste besoin d'un ordinateur connecté à Internet (ou un smartphone), des haut-parleurs ou un casque audio pour participer, et un micro si vous souhaitez intervenir à l'oral.

> Retrouvez d'autres articles (reportages et infos techniques) sur le sujet avec le tag Agriculture de conservation

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net