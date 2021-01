Revue des réseaux C'est le moment pour les reliquats azotés sortie hiver

Si les prélèvements des reliquats d’azote sortie hiver se font principalement en février pour les cultures d’hiver, Aurea Agrosciences rappelle : « les réaliser dès janvier est tout à fait pertinent d’un point de vue agronomique et organisationnel ». En témoignent les photos de prélèvements partagés par les agriculteurs sur les réseaux sociaux.

Mesurer les reliquats azotés en sortie d'hiver permet d'ajuster au mieux le plan de fumure des cultures. Et nombreux sont les agriculteurs à les effectuer en janvier. « À cette période, les basses températures limitent tous les phénomènes biologiques. En effet, l’absorption d’azote minéral par la culture ne varie que très peu, et la minéralisation des différentes sources d’azote organique est au plus bas », indique le laboratoire d'analyses Aurea Agrosciences.

En début de semaine c'était prélèvements de terre avec @PacaudAntoine dans les blés durs. Objectif: Mesurer les reliquats azotés en sortie d'hiver afin d'ajuster au mieux le plan de fumure #FrAgTw #SudVendée pic.twitter.com/LdcNMuex8J — Drapeau Vincent (@VincDra) January 20, 2021

Ce matin c’était prélèvement de terre par échantillonnage L’idée c’est de savoir ce que les sols disposent en nutriment... Publiée par David Forge, la Chaîne Agricole sur Lundi 18 janvier 2021

« Les sols très filtrants mis à part, les pertes d’azote nitrique par lixiviation pour la pluviométrie moyenne du mois de janvier (90 mm) représenteraient entre 10 et 15 % du stock initial. Cela correspond à 5 à 7 kg/ha pour un reliquat azoté de 50 kg/ha, et 8 à 12 kg/ha pour un reliquat de 80 kg/ha. Ces ordres de grandeur sont équivalents à l’incertitude de mesure. »

En plus d’une faible variation par rapport à un reliquat azoté prélevé en février, réaliser ses prélèvements de reliquat d’azote dès janvier amène de la souplesse et de la sérénité sur le plan organisationnel.

« Bien que le poste lixiviation ne soit pas pris en compte dans les méthodes de calcul du bilan prévisionnel d’azote des référentiels Gren, il permet d’estimer l’impact de la pluviométrie sur l’azote minéral disponible pour la culture, et ainsi renforcer la pertinence de l’utilisation d’outils d’ajustement de la dose d’azote en cours de végétation. En plus d’une faible variation par rapport à un reliquat azoté prélevé en février, réaliser ses prélèvements de reliquat d’azote dès janvier amène de la souplesse et de la sérénité sur le plan organisationnel (résultats disponibles plus tôt ce qui laisse plus de temps pour planifier les apports d’azote) », précise le laboratoire.

C’est le moment de mesurer les reliquats azotés sortie hiver !



Leur quantité dépend de :



?? l'efficacité d'absorption en azote du précédent cultural

??la présence ou non d'un couvert végétal en interculture.

??l'intensité du lessivage hivernal. https://t.co/rLxXaWIcQk — Yara France (@YARA_france) January 20, 2021

Aujourd'hui c'était journée prélèvements. D'ADN sur les veaux pour rechercher le BVD. De terre pour les reliquats azotés dans les blés CRC Label Rouge. pic.twitter.com/uiof8K8t56 — san antonio (@cyberurier) January 20, 2021

C’est parti pour les échantillons de terre pour reliquats azotés , analyses de sol et DIP.

La logistique?? @aureaofficiel est en place depuis 10 jours ?? pic.twitter.com/Gf67JMQifS — Coopérative Terres Bocage Gâtinais (@coopTBG) January 19, 2021

