Céréales à paille Découvrez les premiers résultats d'essais variétés

Arvalis-Institut du végétal publie les premiers résultats des essais variétés en orge d'hiver, blé tendre, blé de force et blé dur de cette campagne. Retrouvez les préconisations de l'institut technique par région.

Ces synthèses présentent les résultats provisoires en orge d’hiver, blé tendre, blé de force et blé dur : rendements 2020 et pluriannuels obtenus dans les essais, caractéristiques variétales et efficacité des traitements de semence, lutte en végétation contre les ravageurs d'automne et contre les limaces...

Retrouvez les synthèses provisoires par région :

En orge d'hiver :

- Champagne-Ardenne

- Centre/Ile-de-France/Limousin/Auvergne

- Rhône-Alpes

- Sud-Ouest

En blé tendre :

- Rhône-Alpes/Arc méditerranéen

- Sud-Ouest

En blé de force :

- Sud-Ouest

En blé dur :

- Méditerranée/Rhône-Alpes

- Sud-Ouest

À noter : cet article sera mis à jour au fur et à mesure des publications.

