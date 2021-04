Céréales à paille Des conditions bonnes à très bonnes pour 87 % des parcelles de blé tendre

Selon le dernier rapport Céré'Obs de FranceAgriMer, les céréales d'hiver et de printemps bénéficient jusqu'alors de conditions favorables. Au 29 mars 2021, 87 % des orges de printemps ont atteint le stade levée, contre 43 % à la même date en 2020.

Au 29 mars 2021, « les conditions de culture "bonnes à très bonnes" sont stables pour le blé tendre à 87 % (contre 62 % en 2020), selon l'observatoire Céré'Obs de FranceAgriMer. Le stade épi 1 cm progresse de 56 % à 79 % (82 % en 2020). La date médiane de ce stade est identique à la moyenne sur 5 ans et présente un retard de 2 jours sur celle de l’année dernière. Le stade 2 nœuds, lui, évolue de 1 % à 4 % (8 % en 2020) ».

Du côté de l'orge d'hiver et du blé dur, les conditions de culture sont relativement bonnes aussi, respectivement 84 % et 83 % (62 % et 64 % en 2020). Le stade épi 1 cm concerne, au 29 mars 2021, 85 % des parcelles d'orge d'hiver (88 % en 2020) et 88 % des parcelles de blé dur (67 % en 2020).

#CéréObs Semaine 12 : le rapport est en ligne ! #Blé tendre : le stade épi 1 cm progresse de 56 % à 79 % #Orge de printemps: le stade début tallage évolue de 17 % à 19 %. Retrouvez l’intégralité des données : https://t.co/75BS5OOesY pic.twitter.com/VGiSlbN4GR — FranceAgriMer (@FranceAgriMerFR) April 2, 2021

7 jours d'avance pour les orges de printemps

Pour les orges de printemps, les semis sont désormais terminés et 91 % des parcelles bénéficient de conditions de culture bonnes à très bonnes (85 % en 2020). 87 % des parcelles ont atteint le stade levée au 29 mars 2021. « La date médiane de ce stade présente une avance de 7 jours sur la moyenne de 5 ans et de 11 jours sur celle de l’année dernière », précise l'observatoire Céré'Obs.

#JeudiPhotos ??

1 mois après les semis, notre plateforme d'essais #orgedeprintemps de l'Oise commence à prendre de belles couleurs ??



Parmi ces micro-parcelles, des #variétés #brassicoles reconnues (Fandaga, Sangria, Amidala) ou en devenir ??#CeuxQuiFontLesVariétés pic.twitter.com/jztRt4xzKi — Saaten-Union France (@SaatenUnionFr) April 1, 2021

