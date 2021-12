Vu sur les réseaux Les agriculteurs profitent du gel pour avancer les travaux des champs

Dans plusieurs régions, les gelées offrent aux agriculteurs une courte fenêtre météo propice pour la destruction des couverts et la préparation des terres... En témoignent leurs nombreux partages de photos et vidéos sur les réseaux sociaux.

Pour cette deuxième journée de l'hiver, le gel concernait les trois quarts du territoire hexagonal ce 22 décembre matin, mais cette fenêtre météo sera courte, semble-t-il.

?? Le gel concerne les 3/4 du territoire ce matin. Il fait -9°C à Guéret, -8°C à Charleville-Mézières, -7°C à Luxeuil, -6°C à Reims & Grenoble, -5°C à Avignon & Clermont-Ferrand, -4°C à Cognac. pic.twitter.com/rHP4Tqn0ry — Météo Express (@MeteoExpress) December 22, 2021

Destruction des couverts et préparation du sol au programme

Les agriculteurs en profitent alors pour avancer la destruction de leurs couverts végétaux, comme Philippe Bailly et Bruno Genin :

L'idée étant de profiter du gel pour accélérer la destruction du couvert + adventices + résidus, avant semis de printemps. Moins de glypho et facilitation du travail des rapaces, corbeaux et renards // campagnols. pic.twitter.com/7ENcD6ige1 — BRUNO GENIN (@geninbv) December 22, 2021

Pour Guillaume Lefort en Seine-et-Marne, « l'alternance du gel et du dégel combiné au travail du sol va permettre une bonne structuration de la terre pour les futures orges ».

Rien de tel que les premières gelées, pour préparer la terre des futurs Orges de printemps ?? une bonne bière comme ici ????????

L’alternance du gel et du dégel combiné à mon travail du sol va permettre une bonne structuration de la terre.

Rdv en février pour les semis ?? pic.twitter.com/sHolc3i24f — Lefort Guillaume (@AgriAvenir) December 21, 2021

Chez Julien Baduraux et @ClementGdre, on prépare les futures parcelles de pois de printemps et de maïs :

et c’est parti pour quelques heures je profite du gel et de la portance qu’il apporte à mon #tracteur pour détruire les cannes de #tournesols restées après la #moisson et j’en profite pour préparer ma parcelle à la prochaine culture qui arrivera au #printemps #pois #planprotéines pic.twitter.com/6HP7mbllyc — julien_54 ???????? (@BADURAUX_j) December 21, 2021

#fissuration du #sol ameublir en bouleversant au minimum le sol et pas trop profond pour permettre à la prochaine culture ( #pois) de créer un bonne structure racinaire pour mieux s’alimenter et une #plante qui s’alimente bien est techniquement en meilleure #santé #planprotéines pic.twitter.com/mogb2Ko2rw — julien_54 ???????? (@BADURAUX_j) December 22, 2021

On profite du temps sec et du gel pour préparer les parcelles pour les maïs 2022 ??#VuDeMonBureau #FrAgTw pic.twitter.com/Im9fOepJ6E — Clément ???? (@ClementGdre) December 21, 2021

Vincent Guyot a travaillé toute la nuit dans l'Aisne pour les betteraves sucrières 2022 :

Bonjour les #twittos, toujours -1 degrés, 8 hectares 50 au compteur. Je lache rien pic.twitter.com/oGM01CCDn7 — GUYOT Vincent (@GuyotVincent02) December 21, 2021

A midi, il ne me reste que 3 hectares, mais ce sont ces 3 hectares là avec ses ?? et son beau couvert végétal semé en juillet, alors faut encore changer d'outil. pic.twitter.com/jeFKhKEspn — GUYOT Vincent (@GuyotVincent02) December 22, 2021

Chez @Guiguiperdereau, c'est raté pour aujourd'hui. « On était prêt mais la température n'a pas baissé assez » pour passer le fissurateur... Ce sera pour la prochaine fois.

Fissurateur raté pour ce matin prévu -5 on était prêt mais loupé la température n'a pas assez baissé et plus de gel annoncé dans les 15 jours pour le moment patience pic.twitter.com/118g4q8R2Z — guigui (@Guiguiperdereau) December 22, 2021

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

... mais pas seulement

David Forge et San Antonio profitent aussi de la portance des sols pour d'autres travaux, comme déposer de la terre ou sortir le fumier :

Toujours opportuniste des conditions météo qui se présentent,



ce matin je profite de la petite gelée pour déposer de la terre (terrassement de cour) dans ce coin de parcelle



Sans gel et sur sol humide, mon tracteur n’aurait jamais pu venir jusque là pic.twitter.com/2nHzJJFFps — David Forge (@d_forge) December 21, 2021

Grosse matinée de boulot. Je profite du gel pour sortir le fumier. Pansage terminé à 6h30, la station d'évaluation et les chevaux de Pouilly sont curés à 13h. Environ 200 tonnes qui fertiliseront mes champs. #echangepaillefumier pic.twitter.com/HDMjw96Ruk — san antonio (@cyberurier) December 21, 2021

Et les matinées de gelée, c'est également l'occasion de faire de belles photos des paysages hivernaux. Merci pour vos partages !

Le givre a toujours quelque chose de magique dans sa créativité ????



Le brouillard épais dans la vallée donne qd même envie de garder de la hauteur ????



Bon mardi ! #MardiConseil #FrAgTw pic.twitter.com/DRiSFp5cs0 — François?????? (@GilardF) December 21, 2021

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net