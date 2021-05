Écho des plaines La pluie favorable à la septoriose et à la fusariose des épis

• Bénédicte Clément • Terre-net Média

Le retour des pluies est bénéfique pour les cultures mais aussi favorable aux maladies, en particulier au sclérotinia sur les colzas qui sont au stade chute des premiers pétales, et sur blé, à la septoriose et dans les parcelles les plus avancées, à la fusariose des épis. La pression des insectes reste par contre limitée, par les températures fraîches.

Évaluer aussi le risque maladies sur blé tendre dans votre région avec le baromètre Arvalis. (©Emmanuel Bonnin/Twitter)Chargement en coursRevoir aussi > Le baromètre Maladies du blé tendre d'Arvalis-Institut du végétal> Problèmes de floraison des colzas : des raisons multifactorielles > Semer du colza en 2021 ? Réfléchir dès maintenant à l'implantation de la culture#blé ?? > stade #épiaison. #septoriose sur F4. Les 3 autres sont saines. Dans 8j, les étamines sortiront (Fin floraison) Un peu d'eau ?? dans les passages de roue ??. Reparti pour 96q comme en #moisson2019 en #Oregrain? #ValdeSaône #pK362 limite 21/71 C'est très joli! ?? pic.twitter.com/pNDEtKOWJm— Emmanuel BONNIN (@BONNIN1402) May 15, 2021Le pouvoir du #colza est impressionnant, le résultat n'était pas gagné ! #ceuxquifontlhuile @ColzaDifferent #huile #agriculture @monde_agricole @Agridemain pic.twitter.com/CKAfN0Kd6k— Jordan Lécrivain (@Joordyyy) May 17, 2021

