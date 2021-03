• Arvalis-Institut du végétal • Terre-net Média

Le choix de la date de semis est primordial pour l'orge de printemps. Une date de semis trop précoce expose la culture à des épisodes de froid intense. À l'inverse, une date de semis trop tardive réduit la capacité de tallage et augmente les risques d'échaudage en fin de cycle. [Article mis à jour, publié initialement le 14 février 2017]

La date de semis de l'orge de printemps est conditionnée par la date de ressuyage des sols et la possibilité d’exécuter une préparation superficielle en un minimum de passages. Suite à un hiver humide, il est souvent bénéfique d’attendre un ressuyage correct du sol plutôt que de vouloir semer à tout prix.

22 février 2021 , 20 % des orges de printemps étaient semées (contre 28 % à la même date en 2020), selon l'observatoire Céré'Obs de FranceAgriMer. #CéréObs Semaine 7 : le rapport est en ligne ! #Blé tendre :

le stade début tallage progresse de 93 % à 96 % #Orge de printemps

les semis évoluent de 17 % à 20 %

Retrouvez l’intégralité des données (conditions de culture et stades de développement) ici : https://t.co/I9wcwBVL5G pic.twitter.com/NsALJRE6yf — FranceAgriMer (@FranceAgriMerFR) February 26, 2021 Audesétaient semées (contre 28 % à la même date en 2020), selon l'observatoirede FranceAgriMer.

Mieux vaut attendre un ressuyage correct du sol pour semer

Le créneau de semis idéal pour l’orge de printemps se situe dans une fourchette d’environ un mois, sur un calendrier variable selon les régions. Les semis avant le début de période sont souvent exposés à un coup de froid hivernal, alors que les graines sont en train de germer ou que la plante est encore peu vigoureuse. Le bilan d’une telle pratique est trop aléatoire pour être recommandé (figure 1).

Inversement, les semis après la fin de période (parfois nécessaires après un hiver humide), risquent de pénaliser la capacité de tallage de l’orge. Il faut donc penser, dans ce cas, à augmenter les densités de semis pour pallier cet inconvénient. De plus, un semis trop tardif peut décaler le cycle dans une séquence de jours échaudants pendant le remplissage des grains.

Semer à 270-330 grains/m² environ

Les hauts rendements sur les orges à deux rangs sont souvent atteints avec des peuplements épis élevés. La densité de semis aura pour objectif d’installer un peuplement suffisant, mais sans excès pour éviter la verse assez fréquente sur cette espèce et par conséquence la baisse du calibrage. L’objectif est d’atteindre 250 à 300 plantes levées/m², soit 270 à 330 grains semés/m².

En terres profondes : dans de bonnes conditions de semis (sol bien ressuyé, préparation fine…), il est possible de baisser cette densité à 250 plantes/m² (= 270 gr/m²) sans risque de pénaliser le rendement. En terres superficielles : il est préférable de ne pas descendre en dessous des 300 plantes/m² (= 330 gr/m²), les faibles densités étant très souvent pénalisées dans ces sols.

Remarque : augmenter la densité de 30 gr/m² par 15 jours de retard après le 15 mars.

Des semis d’automne envisageables sous conditions

L’orge de printemps peut également être semée avant l’hiver pour certains secteurs où le risque de gel est moindre et acceptable (risque de gel au stade coléoptile et risque de gel hivernal avant le stade début tallage). Il s’agit principalement des zones Charentes, Touraine, Berry et, de façon plus limitée, dans le nord de la région Centre.

Cette technique peut s’avérer payante dans les sols à faible réserve hydrique, fréquemment sujet à des conditions pénalisantes de fin de cycle. Mais le risque de gel hivernal est beaucoup plus élevé pour ce type d’implantation. Par ailleurs, il faudra aussi être vigilant à la protection fongicide, contre la rhynchosporiose particulièrement. Ce champignon a tendance à se développer de façon explosive sur les semis d’automne. Le risque de verse est également accru en semis d’automne, surtout lorsque l’hiver a été doux – donc favorable au tallage.

Concrètement, des semis d’automne peuvent s’envisager dans ces régions sur les parcelles à faible réserve utile, avec des variétés les plus tolérantes à la rhynchosporiose et un programme fongicide renforcé. Les semis sont possibles dès le 20 novembre en Charentes, voire la fin octobre en Touraine et dans le Berry, le développement végétatif étant un peu plus long. Pour les densités de semis, elles peuvent être légèrement réduites à moins de 300 gr/m² en très bonnes conditions de semis, le cycle végétatif étant plus long qu’en semis de printemps.



Ne pas oublier l’intérêt de l’orge de printemps dans la lutte contre les graminées

Dans un contexte d’apparition de cas de vulpins résistants aux herbicides foliaires, l’introduction d’une orge de printemps dans la rotation permet de réduire le stock semencier des adventices levant préférentiellement à l’automne. Semer sur un sol indemne d'adventices reste la première règle à respecter pour éviter les infestations, d’autant plus que le nombre de molécules homologuées sur la culture se restreint.

On commence à ouvrir les terrains pour la future orge de printemps #fantex @GroupeSoufflet en essayant de trouver le bon compromis entre limons humides et terres rouges qui dessèchent pic.twitter.com/b724DzwLcS — Alex Ver (@AlexVer1077) February 28, 2021

Semis d'orge de printemps et de pois de printemps réalisés sur #SyppreChampagne pic.twitter.com/gJQAZAgOop — Syppre (@ProjetSyppre) February 26, 2021

Les semailles de printemps ont commencé! Cette année, ce sera semis d'orge brassicole, épeautre de printemps et quelques corrections avec du seigle de printemps! ?? Il fait un temps magnifique dans le famenne belge!?? pic.twitter.com/z7PMQ0YR70 — ????Philippe Henrard???? (@HenrardPhilippe) February 28, 2021

Le semis d'orge à été fait partout où la terre était sèche et comme le semoir est en copropriété, nous avons ensuite donné le relai au collègue. Reste là encore 4 champs en orge de printemps semés classiquement semaine prochaine et 2 champs à semer avec … https://t.co/n3WXGieFb7 pic.twitter.com/cwDmvS8fxx — Ferme Du Ribourdon (@ribourdon) February 28, 2021

