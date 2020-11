[Sondage] Maïs grain 2020 Le rendement moyen ne dépasse pas les 80 q/ha pour plus de la moitié des agris

Pour cette campagne 2020, le rendement moyen en maïs grain ne dépasse pas les 80 q/ha pour 54,1 % des agriculteurs, selon un sondage publié sur Terre-net entre le 27 octobre et le 3 novembre 2020.

Alors que les récoltes de maïs grain se terminent, le bilan s'avère très mitigé cette campagne encore. Cette dernière a été marquée « par l’eau, dans ses excès et dans son absence », notait Thomas Joly, responsable maïs chez Arvalis, lors de la conférence de presse de l'AGPM le 21 octobre dernier. D'après l'expert, le rendement moyen s'établit à 89,4 q/ha cette année, inférieur à la moyenne quinquennale (93,1 q/ha)

Moins de 70 q/ha pour 40,7 % des agris

Et derrière cette moyenne, se cache une forte hétérogénéité de rendements, surtout en fonction de la disponibilité en eau ou non, comme le montre un sondage publié sur Terre-net entre le 27 octobre et le 3 novembre 2020. Sur 2 080 votants (et en retirant les 27,3 % qui ne cultivent pas de maïs grain), 40,7 % des agriculteurs indiquent un rendement moyen en dessous des 70 q/ha et 34,1 % dépassent les 90 q/ha.

J’ai terminé hier.

La récolte a été entrecoupée des semis de blé ?? et de la pluie pic.twitter.com/dZDHPxIDt2 — Sébastien Méry (@Sebastien_Mery_) October 31, 2020

.fin de récolte ?? 2020, on en laisse un peu pour les aigrettes. Merci à nos parents qui avaient construit des retenues collinaires, en cette année de sécheresse l’irrigation a permis un rdt honorable #onvousnourrit @FNSEA @agpm_mais @euralisgroupe pic.twitter.com/v9neUjXuSD — Henri Bies-Péré (@henribiespere) November 1, 2020

Retrouvez tous les résultats du sondage ci-dessous. À noter : ces résultats sont indicatifs (l'échantillon n'a pas été redressé).

