Paroles de lecteurs « Labour VS non-labour : stop ! »

En réaction au déchaînement de commentaires que provoquent, sur Terre-net, les articles sur l'agriculture de conservation des sols et le semis direct, et à l'inverse celui sur le labour paru la semaine dernière, certains lecteurs appellent à cesser d'opposer ces deux pratiques. Et surtout d'arrêter de camper mordicus sur ses positions, sans écouter les autres arguments. Ils rappellent que « chacun est libre de choisir la technique qui convient le mieux à ses sols ».

Vroum : « Le labour se pratique depuis des millénaires, l'agriculture a pu nourrir les hommes et les sols ne sont pas pour autant infertiles. Avec des atouts et des contraintes, comme pour tout... »

Patrice Brachet : « Vous avez sûrement tous raison et tous un peu tort. (...) Le plus gros souci des agriculteurs, c'est le manque de temps : on se précipite pour rentrer dans les champs et ça, c'est catastrophique ! »

On se précipite pour rentrer dans les champs et ça, c'est catastrophique !

Vroum : « Depuis que je suis passé en bio, faire du semis direct est inimaginable malheureusement. Alors une jolie petite 4 corps est revenue sous le hangar. Le seul vrai et unique moyen de "tenir" l’herbe et faire caner les limaces. (...) Je ne cherche pas à prendre parti, seulement à vivre de mon métier. »

GM, de l'université de Gembloux Agro-Bio Tech de Liège : « Les deux systèmes, labour et non-labour, sont étudiés depuis des dizaines d'années et présentent des points positifs et négatifs. Il ne faut donc pas les opposer mais pratiquer celui qui convient le mieux à vos sols, à leur potentiel et à votre climat. »

« Faites ce que vous voulez de vos terres ! »

Travail du sol : comment optimiser la technique choisie et pour quel obj ? https://t.co/2EGJCXuwMq - Le labour est un outil et souvent on confond objectif et moyen. Halte au #dogmatisme et bravo pour l'#agronomie dans cet article. — Laurent Jamet (@LCJAMET) February 13, 2021

DVPN : « Chaque région, chaque exploitation, a ses types de sol, et l'harmonisation des pratiques n'est réalisable. De plus, chaque agriculteur est maître de son sol et l'agriculture n'est pas une science exacte. (...) "On trompe les hommes mais pas la terre ", "Visite tes champs chaque jour, ils t'apprendront toujours quelque chose" : autant de phrases à méditer. Et trois éléments à retenir : faire son travail en temps et en heure, respecter le taux de matière organique et la structure du sol. (...) »

Trois fondamentaux : intervenir au bon moment, respecter la MO et la structure du sol.

Maxens : « Faites ce que vous voulez de vos terres, une parole très sage en effet ! (...) Encore une fois, le problème n'est pas le "avec" ou "sans" labour, le "avec" ou "sans" couverts végétaux..., mais l'excès !! Il n'y a pas que l'ACS dans l'agriculture et tout n'est pas à jeter dans l'ACS !!! Même si les extrémistes, de chaque bord, vous disent le contraire... »

Le problème n'est pas le "avec" ou "sans" labour, le "avec" ou "sans" couvert..., mais l'excès de chaque pratique !

nanard3 : « Effectivement ! Je suis plutôt en ACS mais je suis pas extrême au point de ne pas passer la charrue si je n'ai pas le choix et que cela me permet de faire une implantation correcte. Les pratiques dépendent du contexte de chacun et, de toute façon, chacun fait comme il veut... »

Un peu d'humour pour détendre l'atmosphère sur le sujet

chisel-vibro : « De toute façon, un jour, il n'y aura plus de charrue ni de glyphosate, et les agriculteurs s'adapteront ! (...) Ce n'est sûrement pas demain qu'il y aura des friches sur des champs à plus de 10 000 €/ha !! »

Le mieux, le ver anécique, il ne coûte rien et ne s'use pas...

Xavier : « Mettons tout en prairie et en élevage ! On ne bouffera que de la viande et fini l'érosion et les produits phytos !! Les écolos, eux, brouteront de l'herbe bien verte !!! »

total : « (...) Après tout, il y a quelques jours, c'était la Saint-Valentin, pour ceux qui rêve de charrue... »

La charrue assassine les vers de terre !! Prévenons L214 de toute urgence !!!

nanard3 : « Le mieux, le ver anécique, il ne coûte rien et ne s'use pas... »

Rouvroy : « La charrue assassine les vers de terre !! Prévenons L214 de toute urgence !!! »

