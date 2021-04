Fertilisation Precifield lance son modèle de conseil en azote sur blé avec Visio-Crop

Precifield et Visio-Crop viennent de lancer la phase de test sur plus de 300 parcelles d'un module de conseil en azote sur blé, codéveloppé par les deux entreprises.

Après le lancement d'une carte de conseil et modulation sur colza en février dernier, Precifield poursuit « son objectif de proposer aux agriculteurs - sur une plateforme unique - des solutions de conseils automatisées ».

L'entreprise a d'ailleurs annoncé, le 25 avril, le début d'une phase de test sur plus de 300 parcelles d'un nouveau module de conseil en azote en sur blé, en lien avec Visio-Crop (développant des modèles agro-climatiques dans les domaines de la physiologie et de la phytopathologie des grandes cultures pour la France et d'autres pays dans le monde). « Il nous a semblé logique d’associer nos savoir-faire, expliquent les deux entreprises, pour proposer aux agriculteurs ce nouveau module s’appuyant sur des données collectées depuis 20 ans en France et actualisé tous les 5 jours grâce à la fréquence des images satellites ».

« Ajuster les derniers apports d'azote selon le potentiel de rendement en place »

Ainsi, « pour chaque parcelle de blé, le conseil du modèle intègre l'objectif de rendement pris en compte dans le calcul du plan prévisionnel de fumure (PPF) et le potentiel de rendement en place, estimé à partir d'images satellites, entre avril et mai ». Ce qui permet d'ajuster la dose du troisième/quatrième apport, en le renforçant si le potentiel en place est supérieur au rendement pris en compte dans le calcul du PPF, soit en le baissant si le potentiel de rendement en place est plus bas ».

Ce nouveau module, qui sera aussi intégré à My Precifield, permet également de « répartir la dose d'azote conseillée selon les différentes zones de la parcelles ».

À noter aussi : My Precifield intègre depuis un an Preci'fert, « un module de conseil automatisé basé sur la norme Comifer, permettant de comparer différents programmes de P&K, afin de déterminer l’engrais le plus adapté à la parcelle et à l’exploitation, et de générer des cartes de modulations ».

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net