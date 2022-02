• Terres Inovia • Terre-net Média

À l'occasion de la journée mondiale des légumineuses, zoom sur le lupin de printemps. Retrouvez les conseils de Terres Inovia pour une implantation réussie.

Tout d'abord, le choix de la parcelle est primordial pour la réussite du lupin. Il faut éviter les sols calcaires car le lupin est très sensible au calcaire actif, seuil maximal à 2,5 %. Le lupin est aussi sensible aux excès d’eau et est une culture peu couvrante. Privilégier donc les parcelles drainantes et propres, exemptes de vivaces (liseron, chardon).

Il est également utile de favoriser les parcelles à bonne réserve hydrique afin d'éviter tout risque de stress hydrique durant l'été. À noter que les sols limoneux, froids et battants ralentissent la levée, et sont moins propices au développement du lupin et de ses nodosités. Contrairement au pois, le lupin n’est pas sensible à Aphanomyces. Il peut donc être cultivé dans des parcelles contaminées sans risque de perte de rendement !

Respecter les dates de semis pour limiter le stress climatique

Semer votre lupin de printemps dans un sol réchauffé, bien ressuyé. Le lit de semences doit être aéré, et sans obstacle à l’enracinement et à la nodulation sur 15 cm de profondeur.

Le lupin a un cycle long, il est donc impératif de ne pas semer le lupin de printemps trop tard afin d’éviter d’une part une exposition accrue aux risques d’échaudage à floraison et au moment du remplissage des graines, et d’autre part une récolte trop tardive et risquée en cas de retour de pluies. À l’inverse, il faut faire attention de ne pas semer trop précocement dans les secteurs où les gelées tardives aux mois de mars et avril sont fréquentes : elles pourraient pénaliser la culture de lupin en cours de développement.

Dates optimales Date limite Nord-Est Fin février – mi-mars 31 mars Normandie, Poitou-Charentes, Pays de la Loire, Sud Bretagne Mi-février – début mars 15 mars Sud-Ouest Fin-janvier – mi-février 28 février Centre Bassin parisien, Centre-Est Fin février – mi-mars 20 mars

Une densité sans excès est de rigueur pour réussir sa culture

Il est important de respecter les densités de semis. Une surdensité entraîne des risques de maladies plus importants à la floraison et augmente la compétition hydrique. L’objectif en lupin de printemps est de 40-45 plantes/m².

Variété Densité de semis graines/m2 Energy et Sulimo 50 graines/m² Amiga, Feodora et Figaro 60 graines/m²

Semer votre lupin à 3 cm de profondeur, avec un écartement préconisé de 17 à 35 cm. Si un binage est envisagé, l’écartement peut être augmenté. Bien rappuyer le sol après le semis pour favoriser un bon contact sol/graine. L’objectif est de favoriser une levée rapide de la culture, afin de passer le plus vite possible le stade de sensibilité à la mouche (apparition des premières feuilles).

Et l’inoculation ?

Contrairement au pois ou à la féverole, Bradyrhizobium lupini, le rhizobium du lupin n’est pas naturellement présent dans tous les sols français.

Pour une parcelle portant du lupin pour la première fois, il est donc conseillé d’apporter un inoculum, afin de garantir la formation de nodosités sur les racines, et par là, la bonne nutrition azotée de la plante et la teneur en protéines des graines.

Choisir sa variété de lupin de printemps

Si dans la plupart des situations le choix de la variété est déjà fait, dans un contexte de prix de l’azote élevé et d’approvisionnement incertain, le choix d’implanter une légumineuse de printemps est encore possible.

> Pour vous accompagner dans votre choix de variété, retrouvez les synthèses variétales lupin de printemps disponibles sur le site myvar.fr

