Lu dans la presse 173,98 q/ha : record mondial de rendement en blé enregistré en Nouvelle-Zélande

Alors que la moisson du blé avance en France et qu'Agreste vient de livrer ses premières estimations de rendements pour la campagne 2020 en baisse de 10,2 % sur un an, Farmers Weekly, media agricole du Royaume-Uni, met en avant le nouveau record mondial de rendement en blé, enregistré par un agriculteur néo-zélandais.

Selon nos confrères de Farmers Weekly, le record mondial de rendement en blé a, de nouveau, été battu. Agriculteur néo-zélandais, Éric Watson d'Ashburton a obtenu un rendement de 173,98 q/ha pour une parcelle de blé de 8,6 ha, semée en avril 2019 et récoltée le 17 février 2020. « Il a ainsi battu son record précédent de 167,91 q/ha, enregistré en 2017 », indique Ed Henderson de Farmers Weekly.

« En moyenne, les cultures de blé irrigué en Nouvelle-Zélande produisent environ 120 q/ha, et Éric Watson a déclaré qu'il s'est toujours efforcé d'améliorer sa culture, [...] via les résultats d'essais de nouvelles variétés, le passage à l'azote liquide et une surveillance plus régulière de la santé des plantes. »

??



17,398T/ha est le nouveau record mondial de rendement en blé

établi par un agriculteur néo-zélandais (pays des précédents records)



On doit être proche du rendement potentiel maximal pour du blé.



Vu la sécheresse printanière, la ???? en sera loin.https://t.co/xGNL79MSS7 — ChristopheB. (@agritof80) July 9, 2020

