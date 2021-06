Revue des réseaux Un début de moisson en dents-de-scie

Sophie Guyomard Terre-net Média

Comparée aux dernières campagnes, la moisson 2021 démarre plus tard pour 58,7 % des agriculteurs, selon un sondage Terre-net. Et les conditions climatiques actuelles freinent l'avancée dans plusieurs régions. Et chez vous ? N'hésitez à partager ce qui se passe dans votre secteur dans les commentaires.

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire Votre société

S'inscrire

A lire également