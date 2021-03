Écho des plaines Risque méligèthes à évaluer selon la vigueur des colzas

• Bénédicte Clément • Terre-net Média

Dans les parcelles de colzas, l’heure est à la surveillance des méligèthes. Le risque dépend avant tout du stade des colzas et de la dynamique de croissance des plantes. Les vols de charançons de la tige sont souvent dépassés et le risque a en général été pris en compte dans les parcelles où ils ont été présents. Dans les parcelles de blé, le risque piétin-verse est à évaluer dans parcelles qui atteignent le stade épi 1 cm et qui ont semées avec des variétés sensibles à la maladie.

Chargement en coursRevoir > Charançons de la tige du colza : évaluer chaque situation avant d'intervenir Lire aussi > Stade épi 1 cm du blé : un marqueur déterminant à savoir repérer#FicheDuJour ??Semer du colza à floraison précoce pour limiter les dégâts de #méligèthes ??https://t.co/8VVU8Klx9i pic.twitter.com/sn8jA3Xuud— CEPPobjectif (@CEPPobjectif) February 25, 2021[#LeSaviezVous] ?? Il existe des micro-guêpes très utiles au #colza comme le Tersilochus.Cet hyménoptère s’attaque notamment aux larves de méligèthes.??Des conseils de @TerresInovia pour favoriser la présence de ces #auxiliaires dans vos parcelles https://t.co/Q2UKzZ9wiH pic.twitter.com/EbSnFOMQBK— DEKALB FR (@DEKALB_FR) March 15, 2021Tour de plaine entre deux giboulées : du #blé, du #colza et des #pois, un aperçu de la diversité de l'#agriculture! #ceuxquifontlepain #ceuxquifontlhuile #ceuxquifontlesprotéines @Cultivarlemag @terresinovia @Avril @FopProducteurs @AGPB_Cerealiers @PassionCereales pic.twitter.com/M5mJw2kUzz—... Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO Chargement en coursRevoir > Charançons de la tige du colza : évaluer chaque situation avant d'intervenir Lire aussi > Stade épi 1 cm du blé : un marqueur déterminant à savoir repérer#FicheDuJour ??Semer du colza à floraison précoce pour limiter les dégâts de #méligèthes ??https://t.co/8VVU8Klx9i pic.twitter.com/sn8jA3Xuud— CEPPobjectif (@CEPPobjectif) February 25, 2021[#LeSaviezVous] ?? Il existe des micro-guêpes très utiles au #colza comme le Tersilochus.Cet hyménoptère s’attaque notamment aux larves de méligèthes.??Des conseils de @TerresInovia pour favoriser la présence de ces #auxiliaires dans vos parcelles https://t.co/Q2UKzZ9wiH pic.twitter.com/EbSnFOMQBK— DEKALB FR (@DEKALB_FR) March 15, 2021Tour de plaine entre deux giboulées : du #blé, du #colza et des #pois, un aperçu de la diversité de l'#agriculture! #ceuxquifontlepain #ceuxquifontlhuile #ceuxquifontlesprotéines @Cultivarlemag @terresinovia @Avril @FopProducteurs @AGPB_Cerealiers @PassionCereales pic.twitter.com/M5mJw2kUzz—...

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire Votre société

S'inscrire

A lire également