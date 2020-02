Cultures associées Un essai colza-trèfle blanc-sarrasin plutôt concluant pour le GIEE de Morancy

Sophie Guyomard Terre-net Média

Au cœur du pays de Thelle dans l'Oise, les membres du GIEE de Morancy travaillent à la prévention et réduction des pollutions, ainsi qu'à la diminution de l'usage des produits phytosanitaires et des fertilisants. Parmi les différents essais mis en place, les agriculteurs ont testé la culture associée de colza-trèfle blanc-sarrasin lors de la campagne 2018-2019. Si elle présente un réel intérêt environnemental et économique, elle peut toutefois être pénalisée par la sécheresse.

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire S'inscrire

Tags Colza

Giee

Légumineuses

A lire également