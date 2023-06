Prix des céréales

Le blé russe s’impose encore lourdement sur la scène mondiale

Les premières semaines du mois de juin ont été marquées par un rapide regain de fermeté des céréales, en raison notamment d’un climat préoccupant de part et d’autre de l’Atlantique durant le printemps. Le blé russe a toutefois été loin de suivre cette tendance, enregistrant plutôt une poursuite de son mouvement baissier engagé depuis le début de la campagne 22/23. L’origine russe accentue ainsi de nouveau sa compétitivité à l’international et vient de nouveau s’imposer sur le début de la campagne 2023 à l’international. L’ampleur des stocks et l’ampleur de la récolte russe à venir seront, une nouvelle fois, déterminantes pour la tendance des prix du blé ces prochains mois.