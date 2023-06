Prix du blé

Les projections de semis de blé en Argentine réduit par le sec

Confrontée à un manque de précipitations critiques, l’Argentine a enregistré cette année des récoltes de maïs et de soja catastrophiques, et ce sont désormais les semis de blé qui sont menacés. Malgré de récents apports bénéfiques, une partie des zones de production souffre encore d’un déficit hydrique notable et les cartes météo à quinze jours n’annoncent qu’une amélioration partielle dans la région de Buenos Aires et très peu d’apports à Cordoba. La Bourse de commerce Buenos Aires a par conséquent décidé de réduire de 200 kha sa projection de surfaces du pays cette année, à 6,1 Mha, soit un assolement équivalent à l’an dernier mais en retrait de 300 kha par rapport à la moyenne cinq ans.