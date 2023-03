L’affaiblissement du dollar motive un rebond du blé US

Les céréales américaines ont profité d’un affaiblissement du dollar pour retrouver le chemin de la hausse vendredi soir. Les risques de production en Argentine suscitent par ailleurs de plus en plus de préoccupations. La Bourse de commerce de Buenos Aires a en effet à son tour réduit sensiblement ses estimations de récolte de maïs et de soja du pays, à 37,5 et 29 Mt, contre respectivement 52 et 43,3 Mt l’an dernier.

Aux US en revanche, les prévisions météos à moyen terme s’annoncent favorables aux cultures d’hiver et de printemps. Le complexe soja a quant à lui creusé un peu plus ses pertes dans un marché globalement plombé par la résurgence des craintes macroéconomiques ces derniers jours. Les espoirs d’un renouvellement du corridor sécurisé en mer Noire le 18 mars prochain demeurent par ailleurs un frein au rebond des cours internationaux.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance mai 2023 a augmenté de 13.5 c$/bu, à 6.79 $/bu. Le maïs à terme mai 2023 s'est apprécié de 5.75 c$/bu à 6.17 $/bu. La fève de soja à livraison mai 2023 s'est enfoncée de 3.75 c$/bu, à 15.07 $/bu.